Обменять доллары 24/7: на «Банки.ру» появились банкоматы с валютой

Финансовый маркетплейс «Банки.ру» закрыл одну из главных болей путешественников и тех, кому срочно нужны наличные доллары: теперь на его карте курсов валют появились банкоматы, способные обменивать наличные. До этого момента сервис агрегирует информацию только по кассовым узлам, а данные о вендинговых обменниках российских банков пользователям приходилось выискивать на сайтах самих кредитных организаций. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

Необходимость такого шага продиктована сухими цифрами: по внутренней статистике «Банки.ру», после выгодного курса именно удобное расположение точки является решающим фактором для клиента. При этом 12% аудитории уже сейчас предпочитают автоматизированный формат, отказываясь от общения с кассирами. Главное преимущество таких устройств — круглосуточный доступ к деньгам, что позволяет разжиться валютой, например, прямо по прилете в аэропорт, не подстраиваясь под график работы отделений.

Теперь алгоритм поиска для пользователя стал максимально прозрачным. Раньше человеку приходилось постоянно держать в голове компромисс между выгодным курсом и географией, переключаясь между разными вкладками. С новой функцией сервис берет эту рутину на себя, сокращая путь клиента от запроса до получения наличных. Вся информация собрана в едином интерфейсе: человек сразу видит все доступные точки, сравнивает котировки и выбирает оптимальный вариант, не тратя время на проверку наличия валюты в конкретном устройстве. Как отметила директор направления валюты «Банки.ру» Ирина Полищук, главная задача интеграции — убрать лишние клики и дать пользователю полную картину рынка в его конкретной локации.

Однако на практике воспользоваться обновленной картой пока сможет лишь узкий круг клиентов. Пилотным и пока единственным партнером интеграции выступил ПСБ, чьи банкоматы уже нанесены на схему. На данный момент география сервиса ограничивается Москвой, Московской областью и Иркутском. Воспользоваться услугой могут только держатели премиальных пакетов Orange Premium Club и Orange Premium Club+, а также дебетовых карт «Твой кешбэк». Механика обмена проста: устройство работает по внутреннему курсу банка на момент операции, позволяя либо внести рубли для зачисления долларов на счет, либо списать нужную сумму напрямую с рублевой карты. В «Банки.ру» подчеркивают, что это лишь первый этап масштабирования, и в следующем году список банков-партнеров и городов присутствия будет существенно расширен.

В самом ПСБ инициативу называют логичным ответом на цифровизацию повседневности. По словам начальника управления сберегательных и транзакционных продуктов Юрия Латанова, современные геосервисы стали полноценным инструментом экономии времени, позволяя за секунды построить маршрут до ближайшей точки с нужным набором услуг. Присутствие банка на таких платформах и актуальность данных о наличии банкнот в конкретном устройстве напрямую влияют на качество розничного сервиса, делая банковские продукты по-настоящему доступными в режиме реального времени.

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