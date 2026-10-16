Египет, который не покажут турфирмы: где в Каире жить за $2,5 и есть пиццу за доллар?

Путешественник Виктор Пинчук, посещавший Египет более тридцати раз, рассказал о дешёвых местах в Каире, которые обычно не показывают туристам. По его словам, в прошлом году он обнаружил, что цены на проживание в бюджетных отелях на улице Клот-Бей сильно упали, передает « Всем!ру ⁠».

Одноместный номер там оценивался в $2,5. Килограмм помидоров можно было купить за пять фунтов ($0,10), а большая пицца обошлась менее чем в доллар — её хватало на два обеда. Проезд на метро зависит от расстояния: в центре города путешественник платил восемь фунтов, а до Гизы, где находится консульство Нигера, — десять.

Автор отметил, что впервые попал в Египет в начале девяностых, в эпоху тотального дефицита. С тех пор он не раз возвращался в страну, а последний визит в Каир состоялся в прошлом году в рамках собственного проекта «Магриб+». Несмотря на изменения, любовь к Египту и его столице у него сохранилась. Сюжет об этом был снят без подготовки и вышел в эфир 10 ноября 2014 года. Пересмотрев его спустя более десяти лет, автор заметил, что материал воспринимается как новый.