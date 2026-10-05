Золото вместо доллара: эксперт оценил новую стратегию Минфина

Министерство финансов России готовится провести одну из самых масштабных валютных операций года, и финансовый аналитик Николай Моженков в комментарии для Pravda.Ru объясняет, зачем государству нужно осознанно ослаблять собственную крепкую валюту. В период с 7 октября по 6 ноября ведомство планирует направить на закупку иностранной валюты и золота рекордные 279,42 млрд рублей. Этот объем в пять раз превышает сентябрьские показатели и реализуется в рамках обновленного бюджетного правила на фоне того, что нефть Brent уверенно держится выше 100 долларов за баррель.

По словам эксперта, любые интервенции традиционно давят на курс рубля, однако сейчас это не признак слабости, а необходимый инструмент стабилизации. Экономика не всегда готова к слишком сильному рублю, который бьет по доходам экспортеров и наполняемости бюджета, поэтому Минфин обязан изымать излишки сырьевых сверхдоходов, конвертируя их в резервы.

При этом Николай Моженков подчеркивает важную деталь: золото в этой стратегии играет ключевую роль. В отличие от доллара США, который подвержен инфляционным рискам и политическим колебаниям, благородный металл является гораздо более стабильным и предсказуемым инструментом для долгосрочного хранения. Эксперт полностью поддерживает такие меры, называя их большим плюсом для экономики, так как они создают финансовую подушку безопасности. Эта активная фаза накопления происходит в период высокой ключевой ставки, когда рынок и так находится в напряжении.

По его мнению, последствия такой политики двояки: с одной стороны, граждане увидят небольшое ослабление рубля к иностранным валютам, а экспортеры получат дополнительную прибыль в пересчете на нацвалюту, с другой стороны, накопление золота и валюты в таких объемах гарантирует, что при любом внешнем шоке у государства не возникнет дефицита ликвидности. Итогом этой масштабной закупки станет не обвал национальной валюты, а ее мягкая посадка до комфортного для бюджета уровня. Реализация новой модели распределения сырьевых доходов позволит сбалансировать экономику, защитив ее от перегрева и обеспечив стабильность на годы вперед, несмотря на изменение логистики экспортеров и налогового календаря.

Ранее эксперт рассказал, что будет с вкладами и рублем после снижения ставки ЦБ.