Подмосковные предприниматели в онлайн-режиме согласовали более тысячи фасадных схем для рекламы

Подмосковные предприниматели в онлайн-режиме согласовали более тысячи фасадных схем для размещения вывесок и рекламы. Об этом сообщили в Комитете архитектуры и градостроительства Московской области.

Согласование требуется, если в планах размещение двух и более конструкций. Схему размещения разрабатывают после государственного кадастрового учета объекта.

В Подмосковье согласовать фасадную схему можно в онлайн-режиме на региональном портале госуслуг. Это занимает до пятнадцати рабочих дней. При оформлении заявки нужно будет заполнить форму и прикрепить проект схемы.

Подобные вывески должны соответствовать архитектурному стилю здания и гармонировать с цветом фасада. Они должны быть расположены в пределах фасада и отвечать нормам безопасности.