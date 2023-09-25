Россиянам существенно увеличат суммы налоговых вычетов в 2024 году

Максимальный размер социального вычета по налогу на доходы в будущем году будет увеличен, сообщила председатель комитета Госдумы по социальной политике Инна Святенко.

В частности, в два раза больше денег можно будет вернуть за обучение детей в университете. Предусмотрены и другие новеллы в сфере налогового вычета, рассказала Святенко.

«Будет увеличен предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц в два раза: на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей (сейчас это 50 тысяч — прим. ред.). Таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть в качестве налогового вычета, составит 14 300 рублей», — цитирует Святенко «Парламентская газета».

Помимо этого в сторону увеличения будет проиндексирован размер компенсаций россиянам за негосударственное пенсионное обеспечение, покупку лекарств, а также добровольное пенсионное страхование.