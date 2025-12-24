Выяснилось, сколько россияне заработают на процентах по вкладам

По итогам 2025 года общий объем рынка достигнет почти 66 трлн руб., увеличившись примерно на 15%. Основным драйвером этого роста стали рублевые накопления граждан, которые выросли на 16,5% до суммы в 62,5 трлн руб.

Доходы населения от размещения средств в банках также существенно возрастут. Согласно прогнозам, в 2025 году россияне получат более 9,5 трлн руб. в виде процентов по своим вкладам. Эта огромная сумма сопоставима с объемом всех кредитов, которые банки выдадут физическим лицам в том же году.

Для сравнения, доходы от процентов окажутся вдвое больше, чем общий размер выдачи займов на приобретение жилья.

Перспективы на следующий год также выглядят оптимистично. Ожидается, что в 2026 году рынок сбережений вырастет еще на 11% и превысит отметку в 73 трлн руб.

Эксперты отмечают, что к концу этого периода наиболее выгодными для вкладчиков станут краткосрочные депозиты. Их условия часто обеспечивают большую доходность по сравнению с классическими годовыми вкладами.

