Выяснилось, сколько россияне заработают на процентах по вкладам
ВТБ: россияне заработают более 9,5 трлн рублей в 2025 году на вкладах
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Российский рынок сбережений продолжает демонстрировать уверенный рост, пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты экспертов ВТБ.
По итогам 2025 года общий объем рынка достигнет почти 66 трлн руб., увеличившись примерно на 15%. Основным драйвером этого роста стали рублевые накопления граждан, которые выросли на 16,5% до суммы в 62,5 трлн руб.
Доходы населения от размещения средств в банках также существенно возрастут. Согласно прогнозам, в 2025 году россияне получат более 9,5 трлн руб. в виде процентов по своим вкладам. Эта огромная сумма сопоставима с объемом всех кредитов, которые банки выдадут физическим лицам в том же году.
Для сравнения, доходы от процентов окажутся вдвое больше, чем общий размер выдачи займов на приобретение жилья.
Перспективы на следующий год также выглядят оптимистично. Ожидается, что в 2026 году рынок сбережений вырастет еще на 11% и превысит отметку в 73 трлн руб.
Эксперты отмечают, что к концу этого периода наиболее выгодными для вкладчиков станут краткосрочные депозиты. Их условия часто обеспечивают большую доходность по сравнению с классическими годовыми вкладами.
