Финансовые аналитики и эксперты часто озвучивают тезис о том, что высокая ключевая ставка душит кредитование и замораживает инвестиции. Однако, по мнению независимого экономиста Владимира Левченко, реальная картина может быть иной. Он утверждает, что, несмотря на все публичные заявления, бизнес продолжает активно рефинансироваться, а распространенный нарратив о полном застое вводит общество в заблуждение. Об этом сообщает радио Sputnik.

Левченко прямо называет ложью популярный тезис о том, что предприниматели не могут брать кредиты по текущим ставкам. По его наблюдениям, практика показывает обратное: компании охотно идут на рефинансирование, находя в этом свои выгоды даже в непростых условиях. Это говорит о том, что инвестиционное сообщество может преувеличивать масштабы проблемы, создавая излишне пессимистичный информационный фон.

По его словам, подобное расхождение между риторикой и реальными действиями бизнеса имеет важные последствия. С одной стороны, это может искажать восприятие экономической ситуации как со стороны населения, так и со стороны регуляторов, а с другой — указывает на адаптивность предпринимателей, которые находят возможности для работы даже в жестких финансовых рамках, возможно, используя кредиты для реструктуризации старых долгов или точечного развития.

Экономист резюмировал, что в то время, как официальная риторика пестрит жалобами на дорогие деньги, практика демонстрирует, что спрос на кредиты, по крайней мере, для рефинансирования, остается. Это заставляет усомниться в абсолютной истинности мейнстримных оценок и предполагает, что часть бизнеса научилась жить и даже извлекать пользу в новой реальности высокой ставки, просто не афишируя этого широко.

