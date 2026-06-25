Пляж под ударом: купальник может вызвать аллергию

Курортный сезон может обернуться не загаром, а сыпью и отеками: врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что даже обычный купальник способен вызвать серьезную аллергическую реакцию из-за никеля, хрома, люрекса или дешевой синтетики. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист пояснил: аллергию провоцируют металлические «косточки», застежки и декоративные элементы, содержащие никель и хром. Сама ткань — полиэстер, нейлон, капрон — тоже может стать раздражителем, особенно при активном трении. Латексные резинки и люрекс добавляют рисков. Реакция, как правило, проявляется в форме контактного дерматита: на коже возникают отек, воспаление, зуд, причем высыпания точно повторяют форму швов и места касания металла. В запущенных случаях могут появиться мокнущие участки, требующие лечения у дерматолога.

Болибок отметил, что бывают и псевдоаллергии — они возникают из-за банального трения ткани о кожу и обычно проходят сами через пару часов. Но истинная аллергия опаснее: она запускается иммунными клетками-лимфоцитами и может держаться неделями. В группе риска — люди с чувствительной кожей, аллергией на металлы и синтетику, а также те, кто носит новый купальник без предварительной стирки.

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