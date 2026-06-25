Соль ускоряет старение: пять пищевых привычек, которые быстро сведут в могилу

Организм стареет не только из-за генов. Пищевые привычки могут ускорить этот процесс в разы. Профессор, директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал пять привычек, которые приближают старость.

Привычка № 1: продукты ультрапереработки

Колбасы, сосиски, торты, вафли, печенье — все это продукты ультрапереработки 3-го и 4-го классов.

«Они поступают в организм уже переваренными. Микробиота кишечника, которая должна заниматься переработкой пищи, получает сигнал, что кто-то уже сделал это за нее, и дезактивируется», — пояснил Кирилл Прощаев.

Это повышает уровень оксидативного стресса и хронического воспаления, которые ускоряют старение, способствуют развитию атеросклероза, ожирения и сахарного диабета второго типа.

Привычка № 2: плотный ужин

Организм ночью должен отдыхать, а не переваривать еду. Это нарушает сон, который является важным маркером долголетия, и ведет к набору веса и метаболическим нарушениям.

«Большое количество еды вечером заставляет организм работать. Кроме того, сокращается время между последним и первым приемом пищи — оно должно быть не менее 10 часов», — объяснил профессор.

Привычка № 3: отказ от завтрака

Многие считают, что завтрак — неважный элемент, и ограничиваются чашкой кофе, однако завтрак дает энергию и запускает циркадные ритмы — биологические часы человека. Они запускаются двумя факторами: рассветом и первым приемом пищи. Чем раньше человек позавтракает, тем правильнее запустятся все ритмы, подчеркнул Прощаев.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

Привычка № 4: питание на ходу

Бургеры, чипсы, вафли на бегу — это не просто неудобно, а вредно. Кроме того, статистика показывает, что еда на ходу более калорийна и вредна.

«Питание на ходу чаще всего состоит из продуктов ультрапереработки. Пищу надо принимать в местах, отведенных для этого: в столовой, на кухне, в кафе или в зоне для пикников», — посоветовал эксперт.

Привычка № 5: бездумное соление и сахарение

Современный человек получает достаточно соли и сахара из готовых продуктов. В хлебе, колбасах и многих других продуктах уже содержатся соль и сахар. Большинство людей не нуждается в дополнительном досаливании или досахаривании, предупредил профессор. Лишняя соль ведет к задержке жидкости и повышению давления, а лишний сахар — к лишнему весу и проблемам с обменом веществ.

Йога не останавливает старение, но откладывает его — через снижение стресса, поддержку суставов и мышц, улучшение кровообращения и сна. Она тренирует мозг, осознанность и социальные связи. Возраст не противопоказание, но важно избегать перегрузок, балансовых поз и заниматься с опытным инструктором.