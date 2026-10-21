Гепатит B в пункте выдачи: передается ли вирус через порез канцелярским ножом

Россияне рискуют заразиться вирусным гепатитом B при вскрытии посылок. Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) часто режутся канцелярским ножом, когда проверяют товар, а лезвие может хранить на себе скрытую угрозу. Действительно ли бытовая неосторожность может привести к хроническому поражению печени, чем опасен этот вирус и как защитить себя, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Чем опасен гепатит B

Гепатит B — это вирусное заболевание, которое поражает печень. По словам врача, главная опасность вируса заключается в его высочайшей контагиозности. Он в 50-100 раз заразнее ВИЧ.

«Если заражение произошло во взрослом возрасте, в 90-95% случаев организм справляется с острой фазой и вырабатывает пожизненный иммунитет. Однако у 5-10% взрослых болезнь переходит в хроническую форму. Хронический гепатит B годами разрушает орган бессимптомно, приводит к фиброзу, циррозу и первичному раку печени. Именно гепатит B является одной из самых частых причин трансплантации печени в мире», — сказал он.

Пути заражения и устойчивость вируса

Эксперт отметил, что вирус гепатита B передается через кровь и другие биологические жидкости, например, слюну, сперму, вагинальный секрет. Основные пути передачи:

Незащищенный половой акт;

От матери к ребенку во время родов;

Использование нестерильных медицинских, маникюрных инструментов, тату-машинок;

Совместное использование предметов личной гигиены — бритвы, зубные щетки.

Особенность вируса — феноменальная живучесть. Вне организма человека он крайне устойчив:

При комнатной температуре в засохшей капле крови вирус сохраняет активность до одного месяца;

Он выдерживает замораживание и кратковременное кипячение;

Для инфицирования достаточно микроскопической дозы вируса.

Можно ли заразиться в ПВЗ

По мнению эксперта, реальный риск заражения в условиях пункта выдачи крайне мал. Для этого должно совпасть несколько условий:

На лезвии ножа должна остаться кровь человека с активной формой гепатита B;

Кровь должна быть свежей или засохшей совсем недавно, несколько часов, максимум дней назад, так как под воздействием ультрафиолета и высыхания концентрация вируса постепенно падает, хотя и остается опасной долгое время;

Кровь должна попасть непосредственно в открытую, кровоточащую рану. Если вирус попадет на неповрежденную кожу, заражения не произойдет.

Большинство населения России привито от гепатита B. Вакцинация, которая входит в Национальный календарь прививок, дает практически 100% защиту от заражения, заключил Тарасов.