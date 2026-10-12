Инфаркт в 35 лет — не миф: какие сигналы организма нельзя списывать на усталость

Инфаркт в 30 или 40 лет кажется чем-то невозможным. В этом возрасте люди чаще переживают из-за работы, недосыпа и лишних килограммов, чем из-за состояния сосудов. Высокое давление списывают на стресс, холестерин не проверяют годами, а боль в груди терпят до последнего. Но сердечно-сосудистые проблемы могут развиваться задолго до первых серьезных симптомов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Один из главных факторов риска — курение, в том числе электронных сигарет. Никотин повышает давление и частоту сердечных сокращений, а курение способствует повреждению сосудов и образованию тромбов. Опасно и сочетание нескольких привычек — например, человек курит, мало двигается, плохо спит и питается на бегу.

«В молодости люди уверены, что организм все выдержит. Можно годами курить, почти не двигаться, работать по ночам и не следить за давлением. Но здоровье сосудов не всегда зависит только от возраста», — рассказал Тарасов.

Вторая проблема — повышенное давление. Оно может долго не давать симптомов, поэтому человек порой даже не знает о своем состоянии. Тем не менее постоянная нагрузка повреждает стенки сосудов и повышает риск сердечного приступа.

Фото: [ istockphoto.com/Estradaanton ]

Не менее важен уровень холестерина. Эксперт порекомендовал обратить особое внимание на это тем, у кого близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт в сравнительно молодом возрасте. По его словам, в таких семьях могут встречаться наследственные нарушения липидного обмена. Внешне человек при этом может выглядеть совершенно здоровым.

«Если у родителей или родных братьев и сестер были ранние инфаркты, об этом обязательно нужно рассказать врачу. В такой ситуации мы заранее проверяем давление, холестерин и глюкозу в крови. Заранее — это до того, как что-то заболит», — отметил терапевт.

Риск повышают также сахарный диабет, лишний вес, низкая физическая активность и некоторые хронические заболевания. Иногда отдельные показатели сами по себе не критичны, но сочетание нескольких рисков — например, лишний вес сочетается с курением, повышенным давлением и высоким холестерином — дает куда более тревожную картину.

При этом Тарасов уточнил, что инфаркт не всегда начинается с резкой боли, от которой человек не может пошевелиться. Чаще всего появляется давление, сжатие или жжение в груди. Боль может отдавать в руку, спину, шею или челюсть.

Фото: [ istockphoto.com/Jacob Wackerhausen ]

«Если появилась давящая боль в груди, стало трудно дышать, иногда присоединяются одышка, холодный пот, тошнота, слабость или головокружение — сразу вызывайте скорую. Симптомы могут напоминать изжогу, поэтому не все относятся к этому серьезно. Главное не пытаться самостоятельно доехать до больницы за рулем», — подчеркнул терапевт.

Чтобы снизить риск, эксперт рекомендовал измерять давление, проверить холестерин и глюкозу крови, особенно если есть наследственная предрасположенность или другие факторы риска. Дальше врач поможет определить, какие обследования нужны именно в вашем случае.

По словам врача, при уже повышенном давлении и холестерине одних изменений в образе жизни бывает недостаточно — может потребоваться медикаментозная терапия. Важно не откладывать проверку сердца до 50 лет, а пройти обследование раньше.