Пробиотики и пребиотики: стоит ли есть квашеную капусту и пить комбучу для здоровья ЖКТ

Квашеная капуста, кимчи, кефир и комбуча считаются продуктами, которые могут поддерживать здоровье кишечника. Действительно ли они содержат полезные бактерии и способны улучшить пищеварение, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам диетолога, ферментация — это процесс, при котором микроорганизмы перерабатывают компоненты пищи. Благодаря этому меняются вкус, запах и свойства продукта. В некоторых случаях после брожения в нем остаются живые бактерии.

«При пастеризации и нагревании живые микроорганизмы погибают. Поэтому продукт после термической обработки и тот же продукт в непастеризованном виде могут отличаться по этому показателю», — объяснила Редина.

Квашеная капуста — один из самых доступных ферментированных продуктов. При ее приготовлении молочнокислые бактерии перерабатывают сахара и образуют молочную кислоту.

«Квашеная капуста — источник пищевых волокон, очень полезна для здоровья ЖКТ. При этом это соленый продукт, поэтому в больших количествах ее лучше не есть», — рассказала диетолог.

Кимчи готовят из ферментированных овощей, чаще всего пекинской капусты и редьки. В процессе естественного брожения в продукте размножаются молочнокислые бактерии. Однако кимчи обычно содержит много соли и специй.

«Это не значит, что чем больше его съесть, тем лучше будет работать кишечник. Если человек плохо переносит острую пищу, испытывает изжогу или дискомфорт, такой продукт ему может не подойти», — отметила Редина.

Комбуча, или чайный гриб, тоже получается в результате ферментации. В подслащенном чае работают бактерии и дрожжи, которые образуют органические кислоты и другие вещества.

«Комбуча может быть просто приятным ферментированным напитком. Но я бы не стала пить ее для лечения кишечника. Обязательно нужно смотреть на состав, потому что в покупном напитке может быть много сахара», — сказала диетолог.

При домашнем приготовлении особенно важна чистота. Если нарушить условия ферментации, в напитке могут размножаться нежелательные микроорганизмы.

Редина уточнила, что пребиотические вещества можно получить из обычных продуктов, например, лука, чеснока, бобовых, спаржи, цикория, цельнозерновых продуктов и других источников пищевых волокон.

«Не обязательно искать пребиотики именно в ферментированной еде. Для кишечника гораздо важнее, чтобы в рационе были разные растительные продукты. Пищевые волокна становятся— это источник питания для кишечной микробиоты», — подчеркнула эксперт.

К ферментированным продуктам относятся не только овощи, но и кефир, натуральный йогурт. Есть и менее привычные варианты — мисо, темпе и натто. Они популярны в азиатской кухне и производятся с использованием ферментации.

«Ферментированная пища очень полезна, но людям с заболеваниями ЖКТ кислые, острые или соленые продукты могут не подходить», — подытожила Редина.

Усталость после напряженной недели — это нормально. Но если сил нет даже после сна, постоянно мерзнут руки и ноги или, наоборот, появляется повышенная потливость, это может говорить о нарушениях работы эндокринной системы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.