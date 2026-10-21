Идеальная среда для личинок: как избавиться от жуков в моющем пылесосе

Обнаружить жуков или их личинок в контейнере моющего пылесоса — крайне неприятное открытие. Однако сама техника редко становится местом их размножения. Чаще всего прибор просто выполняет роль транспортного средства, собирая насекомых и их кормовую базу по всей квартире. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт по домоводству Ольга Ситкина.

Откуда берутся жуки в пылесосе

Как рассказала специалист, в большинстве случаев в пылесосе обнаруживают кожеедов — небольших черных или коричневых жуков, чьи личинки выглядят как мохнатые гусеницы.

«Кожееды живут в укромных местах, например, за плинтусами, в щелях паркета, в старых книгах, на антресолях с зимней одеждой, в сухом корме для животных или крупах. Пылесос просто собирает их вместе с пылью. Если вы начали делать генеральную уборку в тех зонах, куда давно не заглядывали, например, отодвинули диван или шкаф, то насекомые могут массово попадать в контейнер прибора», — сказала она.

Фото: [ istockphoto.com/Tomasz Klejdysz ]

Помимо этого, эксперт объяснила, что шерсть домашних животных является идеальной кормовой базой для кожеедов. Личинки этих жуков питаются материалами животного происхождения, например, шерстью, мехом, пером или кожей.

«Если в доме есть питомец, в пылесборнике скапливается коктейль из его шерсти, частичек эпидермиса и пыли. Для личинки кожееда это идеальные условия. В моющем пылесосе тепло, темно, влажно и много еды. Шерсть животных не привлекает жуков извне, но если они уже есть в квартире, она заставляет их задерживаться и активно размножаться именно в органических остатках, которые собирает пылесос», — предупредила она.

Также важно понимать, что влажный контейнер, в котором осталась грязная вода с шерстью и пылью — это инкубатор. Если не промыть и не просушить баки после уборки, через пару дней там заведется не только плесень с прелым запахом, но и создается идеальная среда для развития личинок, если их яйца попали внутрь.

Фото: [ istockphoto.com/miodrag ignjatovic ]

Что делать, если завелись жуки

Если жуки завелись в моющем пылесосе, специалист посоветовала предпринять меры для избавления от них:

Аккуратно извлеките контейнер с жуками, старайтесь не просыпать их на пол. Лучше всего делать это на балконе или на улице. Содержимое контейнера необходимо плотно завязать в пакет и сразу вынести в уличный мусорный бак. Если в пылесосе используются бумажные мешки, их рекомендуется сжечь, так как личинки могут прогрызть бумагу.

Разберите все доступные части: контейнеры для чистой и грязной воды, фильтры, насадки и особенно турбощетку. Тщательно промойте их в горячей воде с добавлением дезинфицирующего средства.

Шерсть и грязь с валика турбощетки нужно срезать ножницами и полностью удалить, иначе органика останется внутри.

После мытья все детали нужно насухо вытереть и оставить сохнуть в разобранном виде на сутки, чтобы внутри не осталось ни капли влаги.

Если жуки появились в пылесосе, значит, их колония есть в квартире. Нужно найти ее и уничтожить, чтобы жуки больше не размножались в квартире и не попадали в моющий пылесос, заключила Ситкина.