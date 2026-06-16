Не дайте жимолости пропасть: три рецепта варенья и компота — от классики до пятиминутки с мятой

Жимолость появляется на дачных участках одной из первых, но часто остается неоцененной. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала, как не дать пропасть этой кисло-сладкой ягоде. В ход идут классическое варенье, пятиминутка и компот с мятой. Главное — перерабатывать урожай быстро, пока плоды не потеряли сок и аромат. Об этом сообщает REGIONS .

Эксперт Марина Рубенкова поделилась рецептами заготовок из жимолости. Ягода богата витамином С, органическими кислотами и антиоксидантами, а ее рубиново-фиолетовый оттенок делает заготовки красивыми. Собирать жимолость лучше в сухую погоду и перерабатывать сразу — она нежная, быстро теряет сок. Для варенья нужны полностью созревшие ягоды, для компота — чуть плотнее, чтобы держали форму.

Классическое варенье: 1 кг ягод на 1 кг сахара. Ягоды перебрать, промыть, засыпать сахаром и оставить на 4-5 часов для выделения сока. Затем довести до кипения, варить 5 минут, снять пену, остудить. Повторить еще дважды. Разлить по стерилизованным банкам.

Варенье-пятиминутка: на 1 кг жимолости — 800 г сахара. Засыпать на пару часов, довести до кипения, варить 5 минут и сразу закатать.

Компот на зиму (3-литровая банка): 500 г ягод, 250-300 г сахара, вода. Ягоды в банку залить кипятком на 15 минут, слить воду, сварить сироп с сахаром, залить обратно и закатать.

Летний компот с мятой: 300 г жимолости, 2 л воды, 3-4 ст. ложки сахара, несколько листиков мяты. Воду вскипятить, добавить ягоды и сахар, варить 5 минут, выключить и бросить мяту. Наслаждайтесь свежим напитком.

Заготовки из жимолости — простой способ сохранить лето в банке. Не дайте ягодам пропасть.

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