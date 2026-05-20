Вентилятор, помидоры и дрожжи: неожиданные помощники в борьбе с комарами

Многие привычные средства от комаров дают лишь кратковременный эффект. Более того, некоторые аэрозоли и фумигаторы могут раздражать дыхательные пути, вызывать аллергические реакции и представлять опасность для домашних животных. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала эксперт по домоводству Марина Рубенкова. Специалист объяснила, чем можно заменить химические препараты без вреда для здоровья.

По словам эксперта, в последнее время заметен отчетливый тренд: люди массово отворачиваются от токсичных химикатов. Вместо этого они выбирают более щадящие, а иногда и просто удивительные методы, чтобы уберечься от комариных атак.

«Самая большая ошибка — пытаться просто убить комаров. Намного лучше сделать так, чтобы им не хотелось лететь в квартиру», — объяснила эксперт.

Обычный сквозняк и движение воздуха

По словам эксперта, один из самых недооцененных методов борьбы — это простая циркуляция воздуха. Комары плохо ориентируются при постоянном движении воздушных масс. Поэтому обычный вентилятор, включенный у кровати ночью, работает эффективнее многих дорогих репеллентов.

«Комар — очень слабое насекомое. Ему сложно лететь против потока воздуха. Поэтому вентилятор — это не только прохлада, но и реальная защита», — подчеркнула она.

Запах томатной ботвы

Еще один необычный способ — использовать аромат листьев томата. Рубенкова пояснила: комары его плохо переносят. Летом достаточно поставить на подоконник ветки или рассаду помидоров, и насекомые будут обходить квартиру стороной.

Ловушки из дрожжей и сахара

Эксперт также посоветовала обратить внимание на самодельные ловушки. Дрожжи и сахар при брожении выделяют углекислый газ. Он привлекает комаров гораздо сильнее, чем запах человека. Такая ловушка помогает отвлечь насекомых и снизить их количество в помещении.

«По сути, такая ловушка обманывает насекомых. Они летят на углекислый газ, попадают внутрь бутылки и уже не выбираются обратно», — рассказала эксперт.

Осторожно с эфирными маслами

При этом Рубенкова предупредила: с эфирными маслами следует быть крайне осторожными, особенно тем, у кого дома живут кошки. Масла чайного дерева, мяты и цитрусовых могут вызывать у животных тяжелые токсические реакции. Поэтому использовать их в доме, где есть питомцы, не рекомендуется либо делать это с большой осмотрительностью.

«Люди часто ищут одно волшебное средство, но лучше всего работает комбинация методов. И чем меньше агрессивной химии дома, тем безопаснее и для людей, и для животных. Самым безопасным вариантом остаются москитные сетки, вентиляторы и отпугивающие комаров растения — например, базилик, лаванда и томаты», — подытожила Рубенкова.

Ранее иммунолог предупредил о смертельной аллергии на укусы комаров и мошек.