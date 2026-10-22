Конденсат на стеклах и лужи на подоконнике: как решить проблему без новых окон

Иногда в холодное время года на окнах появляется конденсат, а в углах рам иногда проступают темные пятна. Причина может быть в том, что в квартире слишком влажно, воздух плохо циркулирует или батарея не прогревает стекло. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов.

По словам эксперта, конденсат образуется, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью стекла. Влага из воздуха оседает на ней мелкими каплями. Зимой это происходит чаще, особенно по утрам и в морозные дни.

«Если окно запотевает, не надо бояться, что придется менять стеклопакеты. Может быть, причина в том, что вы недавно готовили еду, либо сушите постиранное белье в комнате, либо плохая вентиляция в квартире. Проветриваем, освобождаем место около батареи и смотрим, стало ли меньше конденсата», — пояснил Смирнов.

Первым делом специалист рекомендовал проверить вентиляцию. Для этого можно приложить тонкий лист бумаги к вентиляционной решетке на кухне или в ванной. Если тяга слабая, не нужно самим разбирать или чистить общедомовой вентиляционный канал, а обратиться в управляющую компанию.

Помогает и короткое интенсивное проветривание. Особенно полезно открывать окно на кухне после готовки, дверь в ванную после душа.

«Если окна герметичные, нужно проверить, предусмотрен ли в них приточный клапан и не перекрыт ли он», — уточнил Смирнов.

Если подоконник слишком широкий и полностью перекрывает батарею, теплый воздух не поднимается вдоль стекла, как должен.

«Похожая проблема появляется, когда радиатор закрывается плотным экраном или шторами. Если его освободить, стекло станет теплее, и конденсата станет меньше», — отметил эксперт.

Если конденсат появляется по краям стекла, Смирнов посоветовал осмотреть уплотнители и проверить, плотно ли закрывается створка. При необходимости фурнитуру можно отрегулировать, а изношенные уплотнители — заменить. Если монтажный шов вокруг рамы поврежден или откосы промерзают, может понадобиться ремонт именно этого участка, а не всего окна.

«Есть ситуации, когда влага находится между стеклами внутри стеклопакета. Это может говорить о нарушении герметичности. Проветривание такую проблему не решит — стеклопакет все-таки придется ремонтировать или менять», — уточнил эксперт.

Если после этого окна по-прежнему сильно запотевают, необходимо пригласить специалиста и проверить монтаж и состояние конструкции.