Не откачивайте подвал! Одна ошибка разрушит дом, а огород сгниет за неделю

Сильные ливни превратили дачные участки в болота. Вода стоит на грядках, затекает в подвалы и подбирается к фундаменту. Эксперт по загородному строительству Руслан Смирнов предупредил: главная ошибка — паника и резкая откачка воды. Это может разрушить дом. Вместо этого — поэтапные действия, которые спасут и строения, и урожай. Об этом сообщает REGIONS .

Специалист Руслан Смирнов объяснил, как действовать при подтоплении. Первое — обесточить дом, если вода подошла к фундаменту или попала в подвал. Затем оценить масштаб. Если вода продолжает прибывать, бороться с ней рано — нужно дождаться стабилизации. Многие дачники спешат откачать воду из подвала. Это ошибка. Если грунт вокруг дома сильно влажный, резкое осушение создаст давление на стены и может вызвать трещины. Откачивать нужно постепенно, особенно если подвал заполнен полностью.

На огороде избыточная влага губит корни растений. Как только земля подсохнет, ее нужно аккуратно прорыхлить, чтобы восстановить воздухообмен. Если есть глубокие лужи, можно сделать временные канавки для отвода воды в дренажные зоны. После ухода воды осмотрите дом: фундамент, цоколь, отмостку. Древесину после контакта с водой нужно просушить и обработать антисептиком от грибка и плесени. Намокший утеплитель придется заменить — после высыхания он теряет свойства.

Чтобы избежать подтоплений в будущем, Смирнов советует оборудовать дренажную систему, особенно на глинистых почвах и в низинах. Также регулярно очищайте ливневые канавы, водостоки и дренажные колодцы от мусора.

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