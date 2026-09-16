Эксперт раскрыл слабые места модульного жилья в Подмосковье

Покупка модульного дома в Подмосковье может обернуться разочарованием: уже через пару лет владельцы жалуются на плесень, сырость, гниющие полы, грызунов и перекошенные конструкции. Производители при этом обещают срок службы в 10–20 лет. Как пояснил корреспонденту REGIONS эксперт по загородному строительству Руслан Смирнов, корень проблем обычно не в самой технологии, а в конкретном проекте, материалах и качестве сборки.

Смирнов не склонен огульно хоронить модульники: при грамотном проектировании, нормальном монтаже и надежном фундаменте такой дом способен служить долго. Главный враг конструкции — влага. Стоит ей проникнуть внутрь или скопиться в виде конденсата, как утеплитель и деревянные элементы начинают сдавать. По данным СМИ, именно с сыростью связана львиная доля жалоб. Эксперт подчеркивает: плохая гидроизоляция, отсутствие нормального водоотвода и постоянный конденсат убивают дом в считанные сезоны.

Вторая уязвимая точка — основание. Просадка или деформация фундамента ведет к перекосам модуля. К тому же проект обязан учитывать снеговую и ветровую нагрузку: подмосковная зима со снегом, влагой и перепадами температур не прощает типовых решений, собранных без привязки к местным условиям.

Плюсы у модульников тоже есть — быстрый монтаж и заводская сборка части работ. Но экономить на фундаменте, утеплении, гидроизоляции и монтаже эксперт категорически не советует. Перед сделкой стоит запросить детальную смету и документы на конструкцию, выяснить, что именно входит в цену, и уточнить, рассчитан ли дом на круглогодичную жизнь в Подмосковье.

Смирнов предупреждает: привлекательная цифра в объявлении часто оказывается неполной. Фундамент, доставка, монтаж, инженерные коммуникации и благоустройство могут идти отдельными строками — и тогда итоговая сумма заметно вырастает.