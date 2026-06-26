На границе могут развернуть: что нужно знать семьям с детьми перед отпуском

Летний сезон отпусков в самом разгаре, и многие семьи из Подмосковья отправляются в путешествия по России и за границу вместе с детьми. Однако отсутствие даже одного документа может испортить поездку на этапе регистрации в отеле или прохождения пограничного контроля. Какие бумаги стоит подготовить заранее и что потребуется, если ребенок путешествует с бабушкой и дедушкой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал туристический эксперт Артем Алексеев.

Какие документы нужны ребенку для поездки по России и за границу

По словам эксперта, набор документов зависит от направления путешествия.

«Для поездок по России ребенку обычно достаточно свидетельства о рождении или паспорта, если ему уже исполнилось 14 лет. Однако многие родители забывают взять оригиналы документов, рассчитывая на фотографии в телефоне. Это может вызвать проблемы при заселении в гостиницу», — пояснил Алексеев.

Для зарубежных поездок потребуется заграничный паспорт ребенка. Если несовершеннолетний вписан в паспорт старого образца одного из родителей, следует заранее уточнить правила въезда в конкретную страну, поскольку многие государства требуют отдельный документ на каждого ребенка.

Эксперт также рекомендует иметь при себе полис медицинского страхования, а для заграничных поездок — туристическую страховку.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Нужна ли доверенность, если ребенок едет с бабушкой и дедушкой

Отдельное внимание специалист советует уделить случаям, когда несовершеннолетний путешествует без родителей.

«Если ребенок едет по России с бабушкой, дедушкой или другими родственниками, закон не требует обязательной нотариальной доверенности. Но на практике такой документ может понадобиться при обращении за медицинской помощью, заселении в некоторые гостиницы или при возникновении спорных ситуаций», — отметил эксперт.

Для зарубежных поездок правила строже. Если ребенок выезжает за границу без родителей или только с одним из них, может потребоваться нотариально оформленное согласие на выезд. Конкретные требования зависят как от российских правил, так и от законодательства страны назначения.

Алексеев советует перед отпуском заранее проверить сроки действия всех документов, уточнить требования перевозчика и отеля, а также подготовить копии основных бумаг. По его словам, такая предусмотрительность поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно провести отпуск вместе с ребенком.

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