ДНК из глубины: австралийские ученые впервые за 25 лет доказали, что гигантский кальмар все еще здесь

Биологи совершили прорыв, не выловив ни одного кальмара. Специалисты из Университета Кертина и Музея Западной Австралии впервые за четверть века подтвердили присутствие гигантских кальмаров у западного побережья континента, причем сделали это по едва уловимым генетическим следам, оставленным в океанской воде.

Размер этих существ достигает 13 метров — примерно с большой школьный автобус, — а диаметр глаза составляет около 25 сантиметров, позволяя видеть в кромешной тьме. Но встречаются они людям исчезающе редко: обычно об их существовании узнают лишь по выброшенным на берег тушам или клювам в желудках китов. В этот раз ученые собрали около 200 проб воды на разной глубине в районе двух подводных каньонов, расположенных примерно в 1200 километрах к северу от Перта, и проверили их с помощью анализа ДНК окружающей среды.

Генетический материал гигантского моллюска обнаружился в шести образцах. До этого момента у побережья Западной Австралии таких кальмаров фиксировали всего дважды, а за последние 25 лет — ни разу. Как отметила куратор направления моллюсков в Музее Западной Австралии Лиза Киркендейл, это первое зарегистрированное обнаружение гигантского кальмара у побережья штата с использованием протоколов анализа ДНК из окружающей среды и самая северная находка этого вида в восточной части Индийского океана.

Однако кальмар оказался лишь верхушкой айсберга. Исследователи выявили генетические образцы 226 видов из 11 основных групп животных, включая редких глубоководных рыб, иглокожих, различных кальмаров и морских млекопитающих. Особо ценной стала находка следов карликового кашалота и клюворылого кита Кювье, которые питаются глубоководными кальмарами. Один из авторов работы Джорджия Нестер подчеркнула, что обнаружение гигантского кальмара, безусловно, будоражит воображение, но это лишь малая часть гораздо более масштабной картины. Среди найденных видов множество не соответствует ни одному из зарегистрированных на данный момент, что не делает их автоматически новыми для науки, но убедительно свидетельствует об огромном биоразнообразии, которое только начинают изучать. Сами каньоны, по ее словам, представляют собой невероятно богатые экосистемы, до сих пор в значительной степени неисследованные из-за сложности работы на экстремальных глубинах, а один образец воды теперь может рассказать о сотнях видов одновременно.