Нашествие волков в Подмосковье: почему хищники выходят к людям, объяснил зоолог

В России участились случаи появления волков вблизи населенных пунктов. Хищники замечены в Ленинградской области, Екатеринбурге и Тюмени, где они нападают на домашний скот и собак. В Подмосковье их видели минимум 10 раз с начала осени. Зоолог Илья Гомыранов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему дикие животные выходят к людям.

Почему волки выходят к людям

По словам специалиста, причина та же, что и в случае с медведями — дефицит пищи и жизненного пространства.

Разрушение среды обитания: Неконтролируемая охота, строительство новых дорог, жилых массивов и туристической инфраструктуры разрушают глухие лесные массивы, которые волки предпочитают для жизни.

Вынужденная миграция: Животные вынуждены покидать свои территории и выходить к человеческому жилью в поисках пропитания.

«Волки — животные крайне осторожные, они стараются избегать прямого контакта с человеком. Для жизни им необходимы густые, глухие леса, которых в ближайшем Подмосковье практически не осталось», — сказал он.

Как вести себя при встрече с хищником

Эксперт предупредил: при столкновении с волком, главное — не провоцировать его.

Не приближаться. Ни в коем случае не надо пытаться подойти ближе к хищнику, чтобы сфотографировать или погладить.

Не бежать. Бегство провоцирует инстинкт преследования.

Вести себя шумно. В лесу надо издавать звуки, можно петь или разговаривать. Животное должно услышать людей издалека и уйти.

Отступать спокойно. Если увидели волка, который проявляет к вам интерес, надо медленно и без резких движений отходить назад.

Залезть на дерево. Если волк проявляет агрессию и готовится к нападению, единственный надежный способ спасения — забраться на дерево. Волки, в отличие от медведей, не умеют по ним лазить.

Проблема отстрела

В ответ на выходы хищников власти часто прибегают к отстрелу животных. Однако зоолог назвал это «абсолютной популистской мерой», которая вредит экосистеме.