Нашествие волков в Подмосковье: почему хищники выходят к людям, объяснил зоолог
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В России участились случаи появления волков вблизи населенных пунктов. Хищники замечены в Ленинградской области, Екатеринбурге и Тюмени, где они нападают на домашний скот и собак. В Подмосковье их видели минимум 10 раз с начала осени. Зоолог Илья Гомыранов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему дикие животные выходят к людям.
Почему волки выходят к людям
По словам специалиста, причина та же, что и в случае с медведями — дефицит пищи и жизненного пространства.
- Разрушение среды обитания: Неконтролируемая охота, строительство новых дорог, жилых массивов и туристической инфраструктуры разрушают глухие лесные массивы, которые волки предпочитают для жизни.
- Вынужденная миграция: Животные вынуждены покидать свои территории и выходить к человеческому жилью в поисках пропитания.
«Волки — животные крайне осторожные, они стараются избегать прямого контакта с человеком. Для жизни им необходимы густые, глухие леса, которых в ближайшем Подмосковье практически не осталось», — сказал он.
Как вести себя при встрече с хищником
Эксперт предупредил: при столкновении с волком, главное — не провоцировать его.
- Не приближаться. Ни в коем случае не надо пытаться подойти ближе к хищнику, чтобы сфотографировать или погладить.
- Не бежать. Бегство провоцирует инстинкт преследования.
- Вести себя шумно. В лесу надо издавать звуки, можно петь или разговаривать. Животное должно услышать людей издалека и уйти.
- Отступать спокойно. Если увидели волка, который проявляет к вам интерес, надо медленно и без резких движений отходить назад.
- Залезть на дерево. Если волк проявляет агрессию и готовится к нападению, единственный надежный способ спасения — забраться на дерево. Волки, в отличие от медведей, не умеют по ним лазить.
Проблема отстрела
В ответ на выходы хищников власти часто прибегают к отстрелу животных. Однако зоолог назвал это «абсолютной популистской мерой», которая вредит экосистеме.
«Перед тем, как убивать животных, нужно провести их учет и понять, действительно ли их популяция выросла или это единичные особи. Медведей или волков отстреливают только в том случае, если они уже напали на человека. Если зверь просто вышел к людям, не проявляя агрессии, убивать его — абсолютная глупость и необдуманное решение», — заключил Гомыранов.