Не бегите и не поворачивайтесь спиной: биолог дала жесткую инструкцию, как выжить при встрече с волком

Власти Тюменской области дали добро на регулирование численности волков — причиной стала угроза здоровью людей. Почему хищники подбираются к населенным пунктам и в какой момент встреча с ними перестает быть безопасной, объяснила биолог Валентина Тузова, сообщил nashgorod.ru.

Как отмечает специалист, обычный дикий волк предпочитает не пересекаться с человеком. Тревогу должно вызывать иное поведение: если зверь не отступает при встрече, идет на сближение или начинает преследовать. Особенно серьезный сигнал — появление хищника днем возле жилых домов и хозяйственных построек.

«Опасность создает не численность сама по себе, а потеря страха перед человеком. Тревога начинается там, где волк перестает избегать людей и начинает подходить к домам, собачьим будкам или скотным дворам», — рассказала Валентина Тузова.

Что заставляет волков тянуться к людям? Одна из главных причин — легкодоступная еда. Пищевые отходы на свалках, бродячие собаки, домашний скот и прочие простые источники пропитания постепенно приучают хищника искать корм рядом с человеком. Исследования также указывают: риск конфликтов с волками растет именно тогда, когда животное теряет страх и привыкает к пищевой подкормке.

Если встреча все же произошла, Тузова не советует спасаться бегством или разворачиваться к зверю спиной. Лучше сохранять хладнокровие, не спеша отходить и увеличивать дистанцию. Когда волк продолжает приближаться, стоит шуметь и показывать, что человек способен дать отпор.

При этом биолог подчеркивает: рост численности волков сам по себе не означает, что они начнут нападать на людей. Для здорового дикого зверя человек — не добыча. Осторожность нужна в другом случае: когда хищник потерял страх или проявляет признаки болезни.

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