От рысей до медведей: в Минэкологии рассказали о крупном хищном населении подмосковных лесов

Жителей Подмосковья просят помочь в отслеживании краснокнижных медведей

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/LuCaAr]

В лесах Московской области продолжают обитать краснокнижные бурые медведи и другие крупные хищники, однако сами они предпочитают держаться от людей подальше. Минэкологии региона просит местных жителей присылать фото- и видеоподтверждения встреч с этими животными, пишет REGIONS.

В ведомстве подчеркивают: подмосковные леса являются естественным домом не только для лосей, лисиц, косуль, кабанов и оленей, но и для таких скрытных обитателей, как рыси и волки. Сам факт присутствия медведя в том или ином районе не означает, что он пойдет к жилым домам или садоводам — эти звери боятся человека и избегают прямого контакта.

Специалисты регулярно пополняют Банк данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Московской области. Чтобы уточнить места обитания хозяина тайги, ведомство обращается к очевидцам.

Всем, кому удалось снять на камеру самого медведя или его свежие следы, предлагают отправлять материалы в министерство. К файлам необходимо приложить точную GPS-привязку, имя автора и номер телефона — это позволит ученым и экологам оперативно проверить информацию на местности.

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