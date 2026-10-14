Волки в Межгорье залезают в дома и убивают питомцев: жители в панике

Жительница Башкирии Анна: волки в Межгорье начали залезать в дома и убивать

Общество

В башкирском Межгорье волки залезают в дома и убивают домашних животных. Хищники перестали бояться людей, разгуливают по детским площадкам и нападают на местных жителей. Об этом «Абзацу» рассказала жительница города Анна.

По словам Анны, нашествие волков наблюдается не первую осень, однако сейчас ситуация ухудшилась. С улиц Межгорья полностью исчезли кошки и собаки — даже домашние. Женщина рассказала, что хищники выходят постоянно в разных местах, а зимой особенно часто гуляют по улицам и детским площадкам. Были случаи нападения на людей, но без жертв. Волки залезали в дома и убивали питомцев.

Анна вспомнила случай с одной из местных жительниц. Женщина возвращалась домой с сумкой, когда на нее напал волк. Она отбивалась сумкой, на помощь подбежал мужчина и начал отпугивать хищника палкой. Сумку волк отобрал, но женщине удалось забежать в подъезд и спастись. О нападениях с ранениями собеседница слышала, но подробностей не знает.

Проблема с волками в Межгорье носит затяжной характер. Еще в январе 2025 года жители рассказывали, что хищники загрызли двух дворовых собак, а одну утащили. Волки посещали город регулярно, летом их снова видели на улицах, а в ноябре 2025-го зафиксировали появление сразу четырех животных среди многоэтажек. В феврале 2026 года нашествие повторилось. В администрации ЗАТО Межгорье тогда поясняли, что при реальной угрозе жизни наряд полиции имеет право применить оружие, а жителям советовали не гулять возле лесов, особенно ночью, и носить с собой перцовый баллончик, свисток или палку.

Читайте также

Бухгалтерия без лишней рутины: какие процессы теперь можно доверить системе

Заставить родить ради статистики: психолог заявила, что отказ от детей — не признак неблагополучия

Заставить родить ради статистики: психолог заявила, что отказ от детей — не признак неблагополучия

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

РЖД построит новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье

РЖД построит новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье

Город на 400 тысяч жителей под угрозой: почему застопорился проект Кремниевой долины

Народная программа: более 700 новых дошкольных мест появится в Ленинском округе

Народная программа: более 700 новых дошкольных мест появится в Ленинском округе

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

Власти в ЯНАО отреагировали на информацию о массовом отравлении детей в интернате

В Павловском Посаде обсудили актуальные вопросы жизнеобеспечения

В Павловском Посаде обсудили актуальные вопросы жизнеобеспечения

Автомобили подорожают с января: сколько придется платить за утильсбор

Кувалда ценнее ноутбука: в Подмосковье до ₽172 тыс. взлетели зарплаты одной рабочей профессии

Кувалда ценнее ноутбука: в Подмосковье до ₽172 тыс. взлетели зарплаты одной рабочей профессии

Женский храп в Подмосковье: почему растет и чем опасен

Женский храп в Подмосковье: почему растет и чем опасен

Рейсовый автобус с 42 пассажирами врезался в грузовик в Новосибирской области: что известно

Добавьте mosregtoday.ru в избранное