Волки в Межгорье залезают в дома и убивают питомцев: жители в панике

В башкирском Межгорье волки залезают в дома и убивают домашних животных. Хищники перестали бояться людей, разгуливают по детским площадкам и нападают на местных жителей. Об этом « Абзацу » рассказала жительница города Анна.

По словам Анны, нашествие волков наблюдается не первую осень, однако сейчас ситуация ухудшилась. С улиц Межгорья полностью исчезли кошки и собаки — даже домашние. Женщина рассказала, что хищники выходят постоянно в разных местах, а зимой особенно часто гуляют по улицам и детским площадкам. Были случаи нападения на людей, но без жертв. Волки залезали в дома и убивали питомцев.

Анна вспомнила случай с одной из местных жительниц. Женщина возвращалась домой с сумкой, когда на нее напал волк. Она отбивалась сумкой, на помощь подбежал мужчина и начал отпугивать хищника палкой. Сумку волк отобрал, но женщине удалось забежать в подъезд и спастись. О нападениях с ранениями собеседница слышала, но подробностей не знает.

Проблема с волками в Межгорье носит затяжной характер. Еще в январе 2025 года жители рассказывали, что хищники загрызли двух дворовых собак, а одну утащили. Волки посещали город регулярно, летом их снова видели на улицах, а в ноябре 2025-го зафиксировали появление сразу четырех животных среди многоэтажек. В феврале 2026 года нашествие повторилось. В администрации ЗАТО Межгорье тогда поясняли, что при реальной угрозе жизни наряд полиции имеет право применить оружие, а жителям советовали не гулять возле лесов, особенно ночью, и носить с собой перцовый баллончик, свисток или палку.