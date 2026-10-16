Первый гололед близко: что нужно обязательно положить в багажник автомобиля

Первый гололед в Подмосковье может застать водителя где и когда угодно. Машина буксует на обледеневшем подъеме, стекла покрываются коркой льда, а аккумулятор отказывается запускать двигатель. Чтобы не искать помощь на холоде, лучше заранее собрать в багажнике зимний набор. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

По словам эксперта, в первую очередь понадобятся скребок для льда и щетка для снега. Утром ими можно очистить стекла, зеркала, фары и крышу автомобиля. Обязательно приобрести незамерзающую стеклоомывающую жидкость.

Еще одна полезная вещь — небольшой мешок песка или специального противоскользящего материала. Его можно подсыпать под ведущие колеса, если автомобиль буксует на льду или укатанном снегу.

«Для той же цели подойдут специальные противобуксовочные траки — их легко заказать на любом маркетплейсе, стоят недорого. Они реально выручают, потому что, если долго буксовать и газовать, двигатель сильно греется. При проблемах с системой охлаждения это может привести к перегреву», — уточнил Ворошилов.

В дальних поездках пригодятся буксировочный трос и пусковое устройство для аккумулятора. Если используется пусковой кабель, нужно заранее убедиться, что он подходит автомобилю.

«Отдельно советую взять теплый плед, запасные перчатки и пауэрбанк. Если машина сломается или придется долго ждать помощь, они лишними не будут в холодную погоду», — рассказал автоэксперт.

Перед зимой стоит проверить, на месте ли домкрат, баллонный ключ и запасное колесо, если оно предусмотрено комплектацией машины. Также эксперт рекомендовал приобрести небольшую складную лопату.

«Вообще перед заморозками нужно проверять не только багажник, но и сам автомобиль. Оценить, в каком состоянии зимние шины, давление в них, работу аккумулятора, тормозов, отопителя и обогрева стекол. Ну и, конечно, с полупустым баком не ездим», — рассказал Ворошилов.

Автоэксперт уточнил, что на гололеде необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких торможений, ускорений и поворотов. Особое внимание нужно уделять мостам, развязкам, съездам и участкам возле перекрестков.