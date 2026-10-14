Не мойте машину перед похолоданием: почему это может привести к поломкам

Осенью мыть автомобиль можно и нужно, однако перед резким похолоданием стоит учитывать прогноз погоды. Если после мойки температура опустится ниже нуля, влага в дверных уплотнителях, замках и механизмах может замерзнуть и доставить водителю немало неприятностей. Когда лучше перенести водные процедуры и как подготовить машину к холодам, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

«Сама по себе осенняя мойка автомобилю не вредит. Проблемы начинаются, когда после нее вода остается в щелях и механизмах, а затем замерзает. Особенно неприятно, если утром водитель не может открыть дверь или обнаруживает примерзшие стеклоочистители», — объяснил специалист.

По словам эксперта, особенно внимательно стоит относиться к мойке накануне ночных заморозков. Если днем еще держится плюсовая температура, но ночью ожидается минус, лучше выбрать другое время или убедиться, что автомобиль после мойки успеет полностью просохнуть. Важны не только показания термометра, но и влажность, ветер, условия парковки и возможность загнать машину в теплое помещение.

«Если поездку на мойку отложить нельзя, после процедуры нужно хорошо просушить автомобиль. Стоит протереть дверные уплотнители, проверить участки вокруг багажника и лючка бензобака, удалить воду из доступных углублений. Полезно несколько раз открыть и закрыть двери, чтобы убедиться, что влага не мешает работе механизмов», — посоветовал Егоров.

Фото: [ istockphoto.com/FreshSplash ]

Отдельное внимание следует уделить замкам, ручкам и стеклоочистителям. Не нужно резко отрывать примерзшие дворники от стекла или пытаться открыть замерзшую дверь силой: так можно повредить резину и механизмы. Для уплотнителей подойдет специальное средство на основе силикона, предназначенное для автомобильной резины. А вот горячую воду на стекла и кузов лить не стоит из-за риска повреждения покрытия и появления трещин при резком перепаде температуры.

По словам автоэксперта, осенью лучше ориентироваться не на правило «машину мыть нельзя», а на условия после мойки. Если впереди морозная ночь и автомобиль будет стоять на улице, разумнее перенести процедуру. А если кузов сильно загрязнен, особенно после поездок по дорогам с реагентами, откладывать мойку надолго тоже не стоит.