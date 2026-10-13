Гаджет на колесах: почему подержанные машины из КНР мгновенно теряют ликвидность

Директор по продажам Дмитрий Зазулин разъяснил ключевые причины ускоренного снижения остаточной стоимости китайских автомобилей на вторичном рынке. По словам автоэксперта, резкое обесценивание подержанных моделей из КНР обусловлено сверхбыстрым обновлением модельного ряда, высочайшей конкуренцией автопроизводителей и агрессивными программами скидок и рассрочек на новые машины со стороны дистрибьюторов. Особо сильной уценке подвержены гибриды и электромобили, ввезенные по схемам параллельного импорта. Об этом информирует сетевое издание Газета.Ru .

Частая смена поколений и технологическое устаревание

Главным драйвером уценки китайских автомобилей с пробегом выступает аномально высокий темп обновления модельного ряда автоконцернами из КНР. По сравнению с мировыми производителями, обновляющими платформы раз в 5–7 лет, китайские бренды выпускают рестайлинги и новые поколения каждые полтора-два года.

В результате подержанный автомобиль быстро теряет привлекательность для покупателей, ориентация которых смещена на самые актуальные технологии, опции и комплектации.

Острая конкуренция и программы поддержки продаж

Второй причиной выступает жесткая конкурентная борьба между многочисленными автомобильными брендами из Поднебесной. В борьбе за клиентов российские дистрибьюторы предлагают выгодные программы поддержки спроса, льготное кредитование и рассрочки при покупке новых машин из салона.

Такие условия стимулируют автолюбителей делать выбор в пользу нового транспортного средства без пробега, что создает дополнительное негативное давление на прайс подержанных аналогов.

Обесценивание параллельного импорта и фактор гарантии

Наиболее заметное падение стоимости наблюдается в сегменте электромобилей и гибридов, доставленных в Россию по параллельному импорту. Стремительное развитие электроники делает прежние версии этих машин менее ликвидными, а отсутствие официальной дилерской поддержки снижает спрос на вторичке.

В то же время официально поставляемые в РФ китайские модели обновляются реже (примерно раз в три года), а наличие действующей заводской гарантии на узлы и тяговые батареи помогает лучше удерживать их остаточную стоимость.