Скидки до 150 тысяч рублей: Volga снизила цены на два кроссовера

В октябре российский автомобильный бренд Volga начал предлагать прямые скидки на кроссоверы K40 и K50. Размер дисконта составляет от 50 тыс. до 150 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. На новые условия первым обратил внимание Telegram-канал «Авто Культ», сообщает издание «Автоновости дня».

Volga K40 предлагают со скидкой 50 тысяч рублей

Среднеразмерный кроссовер Volga K40, созданный на базе Geely Atlas последнего поколения, получил прямую скидку в размере 50 тыс. рублей. Она снижает стоимость автомобиля примерно на 1,3–1,8%.

В переднеприводных комплектациях модель оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Полноприводные версии получили двухлитровый турбомотор мощностью 200 л. с. в сочетании с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На Volga K50 скидки достигают 150 тысяч рублей

Размер прямой скидки на кроссовер Volga K50 зависит от комплектации. В версиях «Комфорт» и «Премиум» покупателям предлагают скидку 100 тыс. рублей. Для топовой комплектации «Эксклюзив» предусмотрен максимальный дисконт — 150 тыс. рублей.

С учетом скидки стоимость K50 уменьшается примерно на 2,2–3,1%.

Во всех комплектациях модель оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Производство Volga ведется по полному циклу

Выпуск автомобилей Volga на заводе в Нижнем Новгороде начался весной. С августа предприятие перешло к полному технологическому циклу, включающему сварку кузовов, окраску и финальную сборку. Для сварочных и окрасочных операций используются роботизированные комплексы, ранее задействованные в производстве автомобилей Skoda и Volkswagen.

По данным автоэксперта Сергея Целикова, в сентябре на российский учет поставили 1 039 автомобилей Volga. С начала производства общее число зарегистрированных машин марки достигло 2 226.