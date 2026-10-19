Первый снег близко? Москву и Подмосковье ждут ночные заморозки

Жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе ждут солнечные дни без дождей, однако ночами температура местами будет опускаться ниже нуля. При этом днем воздух сможет прогреваться до +13 градусов. Какая погода установится в столичном регионе с 20 по 24 октября, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 20 октября, в Москве будет ясно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, днем температура поднимется до +9…+11. В Подмосковье ночью ожидается от -4 до +1, днем — от +7 до +12 градусов.

«В середине недели осадков не ожидается. В среду будет малооблачно, а днем в Москве воздух прогреется до +11…+13 градусов», — сообщил Ильин.

В четверг, 22 октября, сохранится переменная облачность. В столице ночью ожидается +1…+3 градуса, днем — +11…+13. По области температура составит от -2 до +3 градусов ночью и от +8 до +13 днем.

В пятницу и субботу, 23 и 24 октября, существенных изменений не ожидается. По прогнозу синоптика, осадков не будет, а дневная температура в столичном регионе составит +8…+13 градусов. Ночью воздух остынет до +1…+6.

Несмотря на относительно теплые дни, автомобилистам и тем, кто выходит из дома ранним утром, стоит учитывать ночные заморозки, особенно в Подмосковье. Для прогулок днем погода будет комфортнее, а зонт на ближайшие дни, судя по прогнозу, не понадобится. Несмотря на ночные заморозки, снег в регионе пока что не прогнозируется.