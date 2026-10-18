«Золотая» осень задержится в Московском регионе: названы сроки

«Золотая» осень в Москве продержится до конца октября, а уже в начале ноября столица окунется в новый климатический период — «глубокую» осень. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, позднее бабье лето еще успеет порадовать жителей Центральной России погодой «миллион на миллион» — так что тепло не уйдет слишком быстро.

«Фактическая погода (в Москве — ред.) отстает от климатического календаря примерно на 2 недели, а значит, „золотая“ осень, несмотря на минувший Покров, продолжится до конца октября и передаст эстафету осени „глубокой“ только в начале ноября, когда, вообще-то, по климату должно стартовать уже предзимье», — отметил эксперт.

Тем временем коллега Тишковца по «Фобосу» Михаил Леус уже подсказал москвичам оптимальные сроки для смены летней резины на зимнюю. Несмотря на грядущее похолодание, в ближайшие шесть-семь дней температура в столице продолжит держаться выше климатической нормы.