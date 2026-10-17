Сотни заблокированных машин: что происходит на границе Бурятии и Забайкальского края

Снег «в колено» заблокировал сотни фур на дороге Р-258 между Улан-Удэ и Читой

Общество

Настоящее погодное испытание застигло автомобилистов на федеральной автодороге в Забайкальском крае. Из-за обильного снегопада остановилось движение на ключевой транспортной артерии, связывающей Бурятию и Забайкалье. Сотни большегрузных автомобилей оказались заблокированы на горном участке пути из-за глубоких сугробов и гололедицы, а региональные власти были вынуждены отменить часть междугородних автобусных рейсов. О транспортном заторе и прогнозах водителей информирует сетевое издание Life.ru.

Сотни застрявших фур на подъеме в гору

Основной эпицентр дорожного затора сформировался на трассе Р-258 «Байкал», ведущей из Улан-Удэ в Читу.

  • Локация происшествия: движение транспорта практически полностью замерло в районе населенного пункта Петровск-Забайкальский, расположенного неподалеку от границы с Республикой Бурятия.
  • Причина затора: причиной транспортного коллапса стал сильный снегопад. По словам дальнобойщиков, снежный покров достиг высоты «по колено», из-за чего тяжелые фуры просто не могут подняться на скользкий горный уклон.
  • Масштаб: в пробке оказались заблокированы сотни большегрузов. Водители опасаются, что из-за сложности дорожных условий простоять на трассе придется до следующего дня.

В связи со сложной обстановкой на магистрали в регионе были экстренно отменены несколько междугородних автобусных маршрутов.

Текущая обстановка и прогноз погоды

Несмотря на тяжелую ситуацию на заблокированном участке, метеорологическая обстановка в районе начинает стабилизироваться.

В самом Петровск-Забайкальском выпадание осадков уже прекратилось, а синоптики прогнозируют на ближайшие сутки ясную погоду без осадков, что должно облегчить работу дорожной техники по расчистке полотна и буксировке застрявшего транспорта.

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