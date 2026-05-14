Летом в жару повышается риск обезвоживания, слабости, скачков давления и проблем с сердцем. Особенно тяжело высокие температуры переносят дети, пожилые люди и те, кто много времени проводит на солнце. В такой период важно не только больше пить, но и правильно выбирать напитки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Вода — лучшее решение

По словам специалиста, главным напитком в жару по-прежнему остается обычная чистая вода. Именно она лучше всего помогает поддерживать водный баланс и не перегружает организм лишним сахаром, кофеином или добавками.

«Самый лучший напиток в жару — это обычная питьевая вода комнатной температуры. Многим кажется, что ледяная вода лучше освежает, но на самом деле она может спровоцировать спазмы сосудов и дополнительную нагрузку на организм», — объяснила Редина.

Диетолог отметила, что в жаркую погоду человек теряет больше жидкости через пот, поэтому потребность в воде возрастает. В среднем взрослому человеку летом требуется около двух-двух с половиной литров жидкости в день, но многое зависит от веса, возраста, физической активности и температуры воздуха.

«Если человек активно двигается, занимается спортом или долго находится на солнце, объем выпитой жидкости может увеличиваться до трех литров. Но важно пить равномерно в течение дня, а не пытаться восполнить всю норму за один раз», — подчеркнула специалист.

Редина пояснила, что лучше пить небольшими порциями каждые 20-30 минут, особенно если человек находится на улице или в душном помещении. Это помогает организму легче усваивать жидкость и поддерживать нормальную терморегуляцию.

Какие можно напитки, кроме воды

По словам диетолога, помимо воды, в жару полезно пить морсы без большого количества сахара, домашние компоты, травяные чаи и минеральную воду без газа. Также полезны кисломолочные напитки — например, айран или тан, так как они помогают восполнять потерю минералов.

«В жаркую погоду организм теряет не только воду, но и электролиты — это калий, магний, натрий. Поэтому полезно пить напитки с минеральными солями, особенно если человек сильно потеет», — рассказала диетолог.

При этом сладкие газировки, энергетики и кофе специалист посоветовала ограничить. Они могут усиливать жажду и дополнительно нагружать сердечно-сосудистую систему. Алкоголь летом тоже особенно опасен, так как ускоряет потерю жидкости и повышает риск обезвоживания.

«Очень сладкие напитки не утоляют жажду, а наоборот, могут провоцировать еще большую жажду. А избыток сахара в жару переносится организмом тяжелее», — предупредила Редина.

Дети не всегда вовремя чувствуют жажду. Ребенку нужно регулярно предлагать воду, даже если он сам не просит пить. Сухость во рту, слабость, головная боль, сонливость, темная моча — это признаки обезвоживания. До такого состояния лучше не доводить, подытожила эксперт.

