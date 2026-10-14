Почему телеведущая Дана Борисова выгоняет из квартиры свою дочь Полину

Семейный конфликт между телеведущей Даной Борисовой и ее дочерью Полиной перешел в острую фазу. В своем личном блоге Полина заявила, что устала скрывать правду, и публично обвинила мать в рукоприкладстве. По словам девушки, Дана Борисова систематически применяет к ней физическую силу. Кроме того, Полина описала ситуацию с домашним заточением: телеведущая якобы регулярно запирает входную дверь, из-за чего дочери приходится часами ждать в подъезде, чтобы попасть в собственную квартиру. Клинический психолог Маргарита Алексеева, почему телеведущая не хочет жить со своей дочерью.

По ее словам, когда ребенок достигает совершеннолетия (обычно 18 лет, но в контексте психологической зрелости — 19–20 лет, особенно после окончания учебного заведения), у родителей возникают закономерные ожидания. Они вправе рассчитывать на то, что ребенок физически сепарируется и начнет жить отдельно.

«Это абсолютно нормальный процесс. И дети должны хотеть жить самостоятельной жизнью, и родители имеют право на личное пространство», — сказала она.

Фото: [ t.me/poxenovaa ]

Если рассматривать конкретные причины для таких семейных разборок, как у Даны Борисовой и ее дочери, можно выделить несколько ключевых факторов.

Отсутствие сепарации

Главная причина конфликтов — нежелание или невозможность физического отделения. Если взрослый ребенок продолжает жить с родителями, это неизбежно ведет к столкновению интересов, бытовых привычек и взглядов на жизнь.

Ремиссия от зависимостей

Мы не знаем подробностей здоровья отношений между конкретными участниками конфликта, но наличие в прошлом зависимостей (алкогольной и наркотической) у Даны Борисовой играет огромную роль.

«Даже в процессе ремиссии и восстановления человек не становится «ангелом небесным». У него может остаться скверный характер и серьезно нарушенная социальная коммуникация. Каким именно становится человек после зависимости — непредсказуемо. Это часто приводит к придиркам, где члены семьи начинают выяснять, кто больше совершил жизненных ошибок, и гнобить друг друга», — сообщила Алексеева.

Квартирный вопрос

Эксперт отметила, что квартирный вопрос — это одна из самых распространенных причин конфликтов.

«Если дочь была прописана в квартире родителей в несовершеннолетнем возрасте и имеет право на часть жилплощади, никто не хочет брать на себя ответственность: делить квартиру, разъезжаться или решать жилищные проблемы иным путем. Этот фактор, описанный еще Булгаковым, не теряет актуальности и сегодня», — сказала она.

Психология публичности

Если участники конфликта — люди, которые когда-то были знамениты или на слуху, им крайне сложно уйти в тень и социальное забвение. Возникает потребность в том, чтобы о них продолжали рассказывать. Если миру нечего предъявить в профессиональном плане, семейный скандал становится отличным способом напомнить о себе и остаться в повестке.