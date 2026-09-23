«Это шизофрения»: почему Джиган стрелял в прислугу и держал своих детей в заложниках

После развода с Оксаной Самойловой моральное состояние рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) ухудшилось, и он попал в рехаб после стрельбы у себя в доме, пишет телеграм-канал Mash. В ночь с 3 на 4 июля 41-летний музыкант схватил оружие и начал стрелять в прислугу у себя дома в коттеджном поселке «Шато Соверен». По данным телеграм-канала, артист держал персонал в заложниках около десяти часов. Самойлова подтвердила инцидент. В приступе Джиган решил, что все вокруг — враги, которые хотят его убить, поэтому нужно действовать первым. Дети рэпера прятались по шкафам и информировали мать о происходящем, уточняет Mash. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала интернет-изданию «Подмоскочье сегодня», что могло стать причиной неадекватного поведения артиста, и как это событие может повлиять на психику его детей.

По ее словам, ситуация с Джиганом, скорее всего, является последствием употребления психоактивных веществ.

«Мы не знаем наверняка, но можем предположим, что речь идет о психотропных растениях. Многие считают этот вид наркотических веществ „легким“. Однако существуют данные, согласно которым у около 30% людей, регулярно употребляющих, со временем развивается шизофрения. Происходит разлом сознания, при котором начинаются бред преследования и другие неадекватные идеи. Например, у артиста мог сформироваться параноидальный бред в отношении охранников, из-за чего он и устроил стрельбу», — сказала она.

Психолог отметила, что поведение артиста очень похоже на проявление этого расстройства, особенно учитывая его предыдущий бэкграунд, когда он брил брови. Судя по всему, заболевание развивалось постепенно и сейчас дошло до острой стадии.

Фото: [ t.me/geegunchill ]

Эксперт объяснила, что для детей Джигана, которых он держал в заложниках, произошедшее станет тяжелейшим шоком и разрушительным стрессом — той самой психической травмой.

«Для ребенка травмирующим событием на всю жизнь становится даже то, когда отец регулярно кричит на мать дома или проявляет физическое насилие. Это уже деформирует детскую психику. Просто вылечить такое на приеме у психолога вряд ли получится, потому что последствия этой травмы никуда не исчезнут. С ними можно лишь работать, например, сглаживать проявления и учить человека корректировать свое состояние», — считает Алексеева.

Собеседница издания также отметила, что дети Джигана и ранее видели его в неадекватных состояниях, поэтому у них уже могло развиться к отцу недоверие, тревога и страхи.

«Когда такой родитель начинает стрелять в доме, это может вызвать у детей целый спектр тяжелых психологических расстройств», — заключила она.

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