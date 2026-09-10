Школьная гонка выматывает не только уроками, но и нервами. Подростки особенно уязвимы: любая оценка в дневнике превращается в мерило собственной ценности, а экзамен — в вопрос всей жизни. О том, как не довести ребенка до нервного срыва, корреспонденту REGIONS рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалист напоминает: стресс и дистресс — не одно и то же. Первый подстегивает и помогает собраться, второй выматывает и разрушает. Учеба — это вызов, и убрать его не получится. Задача родителей — научить ребенка достойно на него отвечать.

Главная ловушка — оценочная любовь. Когда ребенок понимает, что родительское тепло напрямую зависит от отметок, даже тройка бьет по самооценке, а тревога перед контрольными растет как на дрожжах. Психолог советует заменить установку «ты обязан сдать» на другую опору: что бы ни случилось, ребенка любят и принимают, а экзамен — всего лишь один из этапов.

Режим — вторая по важности вещь. Следить стоит не за числом решенных задач, а за тем, сколько школьник спит и отдыхает. Ночная зубрежка плюс часы в гаджетах не дают нервной системе восстановиться. Невроз рождается не от нагрузок, а от истощения, подчеркивает Абравитова.

Плохие оценки — отдельный разговор. Взрослым стоит самим пересмотреть отношение к двойкам. Вместо наказания — спокойно разобраться, где пробел и что исправить. Двойка не делает ребенка плохим, а ошибку можно превратить в точку роста.

И последнее: родители — зеркало для детей. Если мама или папа сами паникуют и повторяют, что «все пропало», ребенок копирует эту модель. Спокойствие взрослых работает лучше любых нотаций. Учить не бояться оценок и прививать самоуважение — вот что действительно важно, заключила эксперт.

Главный показатель благополучия школьника — не максимальный балл, а умение пройти испытание без мысли, что от одной оценки зависит вся жизнь.