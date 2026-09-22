Как Нюша стала «удобной» дочерью: почему авторитарное воспитание ломает психику и судьбу детям

Певица Нюша приняла участие в психологическом шоу «Фобия» на НТВ, где ключевой темой ее выпуска стала боязнь глубины. В ходе разбора с психологом выяснилось, что за физическим страхом воды скрывается глубокий психологический барьер — страх человека, который пытается быть для всех удобным, чтобы его любили. Для Нюши тема «быть удобной» напрямую связана с ее прошлым и отношениями с отцом, Владимиром Шурочкиным, который долгие годы являлся ее главным музыкальным продюсером. Певица заявила, что должна была постоянно вести себя правильно и соответствовать ожиданиям отца. Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как родители ломают своих детей, заставляя жить по их правилам и соответствовать их ожиданиям.

По ее словам, авторитарный стиль воспитания часто ошибочно принимают за строгую дисциплину, которая необходима для успеха ребенка. Однако с точки зрения психологии это прямая «ломка» детской психики. Авторитарные родители выстраивают жесткий жизненный сценарий, которому ребенок обязан соответствовать на сто процентов.

«Механизм подавления работает через систему наказаний. Ребенок быстро усваивает: его собственные чувства, мысли и желания нельзя даже выносить наружу. Если он один или два раза попытался проявить инициативу или заявить о своем мнении, следует жесткая реакция — крик, наказание или лишение любви», — рассказала она.

Эксперт объяснила, что в результате происходит глубокое внутреннее запечатывание:

Собственное «Я» ребенка переходит в категорию запрещенного. Желать чего-то своего становится чем-то плохим и стыдным.

Многие думают, что в 18 лет человек автоматически выходит из-под контроля. Но корни сценария уже пущены глубоко внутрь. Человек вырастает вместе с этой тяжелой печатью. Свобода не наступает по щелчку пальцев — это всегда болезненная и долгая ломка сознания.

Специалист отметила, что дети авторитарных родителей во взрослой жизни сталкиваются с тяжелым багажом, который мешает им быть счастливыми даже при внешнем успехе, как, например, у певицы Нюши:

Страх быть собой. Проявиться как личность кажется опасным. Бессознательно закрепляется установка: «Если я покажу настоящего себя, меня никто не полюбит, мне будет стыдно, на меня обрушится критика мира».

Отсутствие навыка счастья. Такие люди объективно могут достигать высот — становиться артистами, бизнесменами. Но субъективно они проживают несчастную жизнь. Они забиты фобиями и просто не умеют испытывать радость, потому что принятие себя отсутствует.

Жизнь под контролем. Даже покинув родительский дом, такой взрослый продолжает искать того, кто будет его контролировать.

Фото: [ t.me/nyusha_nyusha ]

Психолог подчеркнула, что самая коварная ловушка авторитарного воспитания заключается в том, что человек не знает другой схемы коммуникации. Пока не пришло осознание, бессознательный поиск партнера или начальника идет строго по знакомому шаблону.

«В отношениях такие люди ищут тех, кто будет их «задавливать», повторяя модель поведения отца или матери. Спокойные, равноправные отношения кажутся им пресными или подозрительными, так как в них нет привычного напряжения. На работе история повторяется. Человек выбирает токсичных руководителей, которые обесценивают труд, потому что именно такая иерархия воспринимается как норма», — считает Абравитова.

Как рассказала эксперт, выход из этого сценария возможен только через глубокую работу над собой. Часто без помощи психолога здесь не обойтись, так как защитные механизмы психики очень сильны. Главная задача — научиться принимать, а не просто оценивать себя.

«Это разрешение себе быть таким, какой ты есть, со всеми страхами и недостатками. Важнейший шаг — понять, что мир на самом деле принимает тебя настоящим. Страх критики — это лишь эхо голоса родителей внутри головы», — сообщила Абравитова.

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