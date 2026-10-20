«Политика противоинфляционных мер»: снизит ли ЦБ ключевую ставку 23 октября

В пятницу, 23 октября, состоится очередное заседание Совета директоров Банка России. Ждать ли снижения ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 14%, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

По его словам, безусловно, многие эксперты и участники рынка ждут и хотят снижения ставки, много об этом говорят и на этом даже спекулируют. Однако, вероятнее всего, Банк России оставит ставку неизменной.

«Центральный банк придерживается определенной тактики. Это в основном противоинфляционная стратегия. В экономике инфляционные ожидания населения сейчас очень высокие, и в таких условиях понижать ставку бессмысленно и нецелесообразно», — сказал он.

Специалист отметил, что, скорее всего, в этом месяце, может быть, в следующем и до конца этого года ключевая ставка существенно понижаться не будет.

«Возможны какие-то символические колебания в полпроцента или доли процента, но существенно она не снизится. Центральный банк будет выдерживать свою политику противоинфляционных мер», — сообщил Новачук.

Также финансовый аналитик подчеркнул, что стоит обратить внимание на макроэкономическую ситуацию. Все факторы, которые влияют на ставку — и геополитические процессы, и текущая макроэкономическая ситуация, и позиция самого ЦБ, — сейчас находятся в определенном коридоре.

«Нет существенных причин для резких движений без ущерба для экономики и без нарушения того сценария, который избран ЦБ. Этот сценарий уже имеет свои эффекты и сдерживает инфляцию», — считает собеседник издания.

Эксперт добавил, что в отношении бюджета также наблюдается стабильность. Ничего принципиально нового не происходит: экономика работает по заданному плану, и у регулятора нет поводов для экстренного смягчения своей политики в отношении ключевой ставки