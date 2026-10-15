Опасно для кошелька: как правильно требовать назад свои деньги у друзей и родственников

Хотя бы раз в жизни деньги в долг близким или знакомым давали 91% россиян, однако обратно свои средства получает лишь 45% кредиторов. При этом чаще всего в категорию «невозвратных» попадают небольшие суммы до ₽5 тыс., а финансовые споры приводят к окончательному разрыву отношений с близкими. Финансовый аналитик, доцент РГАУ-МСХА Михаил Новачук подробно объяснил, как правильно защитить личные сбережения, при каких условиях нужно брать расписку и как сохранить дружбу при выдаче займов. Об этом информирует сетевое издание REGIONS .

Психологические риски: почему нельзя путать дружбу и финансовые сделки

При выдаче денег в долг эксперты советуют отказаться от эмоций и относиться к процедуре как к стандартной финансовой операции.

Пересечение ролевых моделей («друг» и «должник») создает колоссальную психологическую нагрузку: кредитор начинает испытывать ложный стыд при требовании возврата, а должник избегает общения. В результате рыночные обязательства обрастают обидами и разрушают многолетние личные связи.

Главное правило безопасности: какую сумму можно давать без риска для бюджета

Прежде чем давать в долг, необходимо полностью закрыть личные базовые потребности и финансовые обязательства.

Сумма займа не должна лишать вас средств на оплату ипотеки, кредитов, полноценного питания или обучения детей. Главное золотое правило аналитиков — давать в долг только ту сумму, с которой вы внутренне готовы навсегда попрощаться без ущерба для своего уровня жизни.

Юридическая защита: расписки, мессенджеры и четкое разграничение

Даже при сделках с родственниками эксперты настоятельно рекомендуют оформлять письменную расписку, особенно если сумма превышает ₽10 тыс.