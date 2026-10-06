Правило 4%: аналитик раскрыл формулу финансовой свободы без работы

Мечта о капитале, который позволит больше никогда не выходить на работу, вполне просчитываема. Финансовый аналитик и консультант Павел Родионов объяснил URA.RU , сколько нужно отложить и как распорядиться этими деньгами, чтобы они кормили своего владельца всю жизнь.

Сначала считаем свои траты — финансовая свобода измеряется не зарплатой, а расходами. Дальше в дело вступает «правило 4%»: если в первый год снять с капитала 4%, а затем ежегодно индексировать сумму на инфляцию, денег с высокой вероятностью хватит до конца жизни. Отсюда простая формула — годовые расходы умножить на 25:

₽100 тыс. в месяц (₽1,2 млн в год) — капитал около ₽30 млн

₽150 тыс. в месяц — цель примерно ₽45 млн

Хотите уйти в 40 лет и жить на накопления полвека — закладывайте 3—3,5% годовых: на те же ₽100 тыс. в месяц понадобится ₽36—40 млн

Но накопить — только половина дела. Деньги под матрасом слабеют: при инфляции 8% в год цены удваиваются примерно за девять лет. Чтобы правило 4% работало, капитал должен приносить в среднем около 12% годовых в рублях, иначе свобода закончится раньше запланированного. Держать все в одном месте тоже не стоит — аналитик советует три корзины: подушка на 1—2 года жизни (депозиты, короткие ОФЗ, фонды денежного рынка), доход (ОФЗ, облигации надежных компаний, дивидендные акции) и рост (акции через широкие индексные фонды). Диверсификация нужна и по валютам с отраслями.

Финансовая свобода — не лотерея и не волшебная кнопка. Начать советуют с простого: посчитать реальные годовые траты и умножить на 25—30. Это и есть конечная цель.