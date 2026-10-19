Протесты давят на Макрона: ждать ли Киеву сокращения помощи от Парижа

Массовые протесты во Франции обострили вопрос о том, как правительству распределять бюджетные средства на фоне недовольства граждан состоянием социальных сфер. Участники демонстраций выступают против роста стоимости жизни и проблем в образовании, а также критикуют расходы на поддержку Киева. Может ли Париж из-за внутреннего кризиса сократить помощь Украине или вовсе от нее отказаться? Своим экспертным мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился политолог Дмитрий Аграновский.

По мнению эксперта, полностью отказываться от поддержки Украины французские власти вряд ли станут. Слишком многое уже вложено в этот курс, который стал одним из ключевых направлений политики президента Эммануэля Макрона.

«Радикального отказа пока не будет, но некоего сокращения, какого-то возвращения в реальность ожидать стоит. Как говорится, клиент еще не дозрел. Но он зреет. И действия идут в правильном направлении», — рассказал Аграновский.

Политолог подчеркнул, что протесты усиливают давление на французского президента. Недовольство граждан связано прежде всего с социальными проблемами, в том числе с положением в системе образования. На этом фоне расходы на Украину становятся дополнительным поводом для критики властей: часть французского общества считает, что эти средства могли бы направить на решение внутренних задач.

«Ситуацией могут воспользоваться как левые, так и правые политические силы. Они способны усилить дискуссию о приоритетах бюджетной политики и потребовать пересмотра расходов. Давление может затронуть и других европейских лидеров», — отметил Аграновский.

При этом, по его словам, протесты сами по себе не означают, что Париж уже готовит сокращение помощи Киеву. Франция продолжает заявлять о поддержке Украины, в том числе в военной сфере. Поэтому более вероятным сценарием на данном этапе выглядит не полный разворот политики, а усиление споров о цене этой поддержки и о том, насколько она совместима с внутренними потребностями страны, заключил эксперт.