Франция готовится к протестам: магазины одевают в решетки и фанеру

Во Франции продавцы заранее укрепляют витрины магазинов железными решетками и листами фанеры, опасаясь погромов во время массовых протестов. Об этом сообщают «Вести».

Сегодня, 17 октября, по всей стране проходят демонстрации против роста цен на топливо, миграционной политики и других проблем. Ожидается, что на улицы выйдут почти 200 тысяч человек. Помимо студентов и школьников к протестующим присоединятся таксисты, медики, строители и бывшие участники движения «желтых жилетов». Власти опасаются беспорядков, поэтому торговые точки заранее защищают витрины решетками и фанерой. Продавцы стремятся обезопасить имущество от возможных погромов.