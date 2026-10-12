Депутата Европарламента Глюксманна обсыпали мукой в Париже после победы на праймериз
Депутата Европарламента Глюксманна обсыпали мукой в Париже
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Вечером 11 октября в XX округе французской столицы произошел инцидент с участием депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна, который возглавляет партию «Общественная трибуна». Об этом сообщила газета Le Parisien.
Согласно данным газеты, политик покидал бар La Cantine de Belleville, где вместе со своими сторонниками праздновал успех на праймериз левых сил. В момент, когда Глюксманн направлялся к такси, к нему подошел неизвестный молодой человек и осыпал его мукой, после чего поспешил скрыться.
В тот же день, 11 октября, Глюксманн одержал победу в первом туре внутрипартийного голосования, заручившись поддержкой 66,13% избирателей. Его главный конкурент — первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор — смог набрать лишь 14,48% голосов. Благодаря этому результату Глюксманн был выдвинут кандидатом от социалистов и союзных сил на президентские выборы, запланированные на весну 2027 года.
46-летний политик представляет Европарламент с 2019 года. Он придерживается курса на дальнейшую поддержку Украины и выступает против альянса с партией «Неподчинившаяся Франция», которую возглавляет Жан-Люк Меланшон. Глюксманн — сын философа Андре Глюксманна и внук советского разведчика Рубина Глюксманна, работавшего в 1930-х годах в ряде европейских государств в интересах СССР.
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