Депутата Европарламента Глюксманна обсыпали мукой в Париже после победы на праймериз

Вечером 11 октября в XX округе французской столицы произошел инцидент с участием депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна, который возглавляет партию «Общественная трибуна». Об этом сообщила газета Le Parisien .

Согласно данным газеты, политик покидал бар La Cantine de Belleville, где вместе со своими сторонниками праздновал успех на праймериз левых сил. В момент, когда Глюксманн направлялся к такси, к нему подошел неизвестный молодой человек и осыпал его мукой, после чего поспешил скрыться.

В тот же день, 11 октября, Глюксманн одержал победу в первом туре внутрипартийного голосования, заручившись поддержкой 66,13% избирателей. Его главный конкурент — первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор — смог набрать лишь 14,48% голосов. Благодаря этому результату Глюксманн был выдвинут кандидатом от социалистов и союзных сил на президентские выборы, запланированные на весну 2027 года.

46-летний политик представляет Европарламент с 2019 года. Он придерживается курса на дальнейшую поддержку Украины и выступает против альянса с партией «Неподчинившаяся Франция», которую возглавляет Жан-Люк Меланшон. Глюксманн — сын философа Андре Глюксманна и внук советского разведчика Рубина Глюксманна, работавшего в 1930-х годах в ряде европейских государств в интересах СССР.

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