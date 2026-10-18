Франция в огне: число задержанных на протестах превысило две тысячи

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным телеобращением к нации на фоне масштабных беспорядков, охвативших всю страну. Протесты против роста стоимости жизни и резкого падения уровня благосостояния переросли в жесткие погромы, поджоги и столкновения с полицией. Число задержанных превысило 2 000 человек, а ранения получили свыше 500 сотрудников силовых ведомств. Беспорядки сопровождались разгромом магазинов ведущих брендов и нападениями на муниципальные здания в крупных городах. О развитии кризиса сообщает агентство France Info .

Масштабный кризис и уличный террор во Франции

Волна протестов, начавшаяся как мирные шествия граждан против дороговизны, стремительно переросла в открытое противостояние с властями:

Статистика погромов: по данным МВД, в акциях по всей стране приняли участие от 550 тысяч до 800 тысяч человек. Задержано около 2 000 участников беспорядков.

Пострадавшие силовики: в ходе отражения атак толпы травмы и ранения получили более 500 полицейских, жандармов и пожарных.

Погромы и захваты зданий: в Париже, Марселе, Лилле и Лиможе толпы громили витрины торговых точек, поджигали автомобили и баррикады. В ряде городов протестующие прорвались внутрь зданий мэрий, устроив там погромы.

Реакция Елисейского дворца

Перед лицом беспрецедентного внутреннего кризиса президент Эммануэль Макрон провел экстренное совещание с премьер-министром Себастьеном Лекорню и ключевыми министрами правительства.

Глава государства жестко осудил разгул насилия, подчеркнув, что «ничто не может оправдать безумную жестокость и хаос», а все виновные в нападениях на полицию и разграблении магазинов понесут суровое наказание по всей строгости закона.