Роботы дадут работу, а не отнимут: какие профессии появятся на производстве в ближайшие годы

Роботизация заводов меняет требования к сотрудникам: предприятиям нужны не только рабочие, но и специалисты, способные настраивать, программировать и обслуживать автоматизированные линии. При этом внедрение технологий не означает, что люди станут не нужны. Наоборот, вместе с привычными задачами появляются новые рабочие места. Специалист по подбору персонала Александр Брюхов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие навыки помогут оставаться востребованным на рынке труда.

«В ближайшие годы будут особенно нужны операторы роботизированных комплексов, инженеры по автоматизации, наладчики и сервисные специалисты. На крупных предприятиях также вырастет потребность в программистах промышленных роботов и инженерах, которые умеют объединять оборудование и программное обеспечение в единую систему», — отметил эксперт.

Роботы могут выполнять повторяющиеся операции, работать с тяжелыми деталями и помогать контролировать качество продукции. Это позволяет предприятиям компенсировать нехватку персонала и повышать производительность. Однако само оборудование необходимо установить, настроить, проверять и ремонтировать. Поэтому роботизация создает спрос на сотрудников с техническими знаниями, а часть работников может перейти на новые позиции после переобучения.

«Чтобы быть конкурентоспособным, необязательно сразу получать высшее инженерное образование. Важно разбираться в устройстве оборудования, уметь читать техническую документацию, работать с цифровыми системами управления и находить причины неисправностей. Для инженерных должностей понадобятся основы программирования, электроники и механики. А еще работодатели ценят внимательность, ответственность, способность быстро учиться и работать в команде», — пояснил Брюхов.

По словам специалиста, начать подготовку можно с обучения по направлениям мехатроники, промышленной автоматизации или робототехники. Тем, кто уже работает на производстве, стоит присмотреться к программам повышения квалификации и переобучения. Важно выбирать курсы с практическими занятиями на оборудовании, а не ограничиваться теорией.

Изменения на рынке труда уже заметны. По данным исследования hh.ru, в первом полугодии 2026 года в России разместили более 130 тыс. вакансий с упоминанием автоматизации, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В производстве и сервисном обслуживании число таких вакансий за пять лет выросло на 40%. Эти тенденции показывают, что умение работать с технологиями становится важным преимуществом не только для инженеров, но и для квалифицированных рабочих.