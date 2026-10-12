Подмосковный фермер выдал роботу огнемет и пошел мстить борщевику

Фермер Олег Сирота из Истры, известный нестандартным подходом к сельскому хозяйству, снова удивил подписчиков. Он опубликовал видео, на котором вместе с роботом Кузмичем выжигает борщевик при помощи огнеметов. Кадры получились настолько эффектными, что ролик мгновенно разошелся по соцсетям. Об этом пишет REGIONS .

Повод для огневой обработки оказался понятен каждому, кто хоть раз сталкивался с этим агрессивным сорняком. Фермер заявил, что борщевик его достал, и пошутил, что выдал Кузмичу огнемет и готов прислать такого работника всем желающим.

На кадрах Сирота и робот синхронно работают огнеметами, выжигая заросли. Зрелище напоминает сцену из фантастического фильма: человек и машина плечом к плечу противостоят зеленой угрозе, которая каждое лето наступает на поля, обочины и пустыри. При этом метод не только эффектный, но и практичный: термическая обработка уничтожает растения и их семена, не давая сорняку распространяться дальше.

Для Истры борьба с борщевиком — дело системное и ежегодное. Большинство территорий муниципалитета регулярно обрабатывают от этого опасного растения: его сок вызывает сильные ожоги, а скорость распространения делает его настоящей бедой для сельского хозяйства и дачников. Поэтому каждое лето коммунальщики, фермеры и волонтеры выходят на своеобразную войну с гигантским зонтичным растением, применяя химические и механические методы.

Видео Сироты добавило этой рутинной работе неожиданный героический оттенок. Подписчики в комментариях уже шутят, что Кузмич заслуживает звания героя сезона, а сам фермер, судя по всему, не против отправить робота-огнеметчика в командировку к соседям.