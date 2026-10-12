Подмосковный фермер выдал роботу огнемет и пошел мстить борщевику

REGIONS: фермер из Истры устроил огненную атаку на борщевик вместе с роботом

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Фермер Олег Сирота из Истры, известный нестандартным подходом к сельскому хозяйству, снова удивил подписчиков. Он опубликовал видео, на котором вместе с роботом Кузмичем выжигает борщевик при помощи огнеметов. Кадры получились настолько эффектными, что ролик мгновенно разошелся по соцсетям. Об этом пишет REGIONS.

Повод для огневой обработки оказался понятен каждому, кто хоть раз сталкивался с этим агрессивным сорняком. Фермер заявил, что борщевик его достал, и пошутил, что выдал Кузмичу огнемет и готов прислать такого работника всем желающим.

На кадрах Сирота и робот синхронно работают огнеметами, выжигая заросли. Зрелище напоминает сцену из фантастического фильма: человек и машина плечом к плечу противостоят зеленой угрозе, которая каждое лето наступает на поля, обочины и пустыри. При этом метод не только эффектный, но и практичный: термическая обработка уничтожает растения и их семена, не давая сорняку распространяться дальше.

Для Истры борьба с борщевиком — дело системное и ежегодное. Большинство территорий муниципалитета регулярно обрабатывают от этого опасного растения: его сок вызывает сильные ожоги, а скорость распространения делает его настоящей бедой для сельского хозяйства и дачников. Поэтому каждое лето коммунальщики, фермеры и волонтеры выходят на своеобразную войну с гигантским зонтичным растением, применяя химические и механические методы.

Видео Сироты добавило этой рутинной работе неожиданный героический оттенок. Подписчики в комментариях уже шутят, что Кузмич заслуживает звания героя сезона, а сам фермер, судя по всему, не против отправить робота-огнеметчика в командировку к соседям.

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Истра

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