Как выбрать и купить автомойку-робот для бизнеса: советы и рекомендации

Общество

Фото: [ООО «КОМПАНИЯ "НЕРТА"»]

Запуск бесконтактной автомойки требует точного расчета технических характеристик оборудования. Ошибки приводят к длинным очередям из-за медленных циклов работы или к жалобам клиентов на плохо отмытый кузов.

Чтобы запустить бизнес, важно купить автомойку-робот с оптимальной скоростью обслуживания и надежной системой распределения автошампуня. Ответственный выбор комплектации определяет окупаемость всего проекта.

Технические критерии выбора: давление воды и датчики позиционирования

Для эффективного удаления статической грязи насосы высокого давления должны стабильно выдавать примерно от 100 до 150 бар.

Еще понадобятся плунжерные насосы высокого давления, вращающийся рукав на 360 градусов, датчики позиционирования с защитой IP67.

Требования к коммуникациям и системе очистки воды

На один рабочий пост требуется выделить не менее 45 кВт электрической мощности. При дефиците лимитов придется устанавливать частотные преобразователи или искать другую локацию.

Качество воды влияет на износ клапанов и внешний вид автомобилей. Жесткая вода вызывает известковый налет в роботах и белые разводы на стеклах. Необходима эффективная фильтрация воды.

Сервисная поддержка и программное обеспечение

Перед покупкой проверьте наличие оригинальных клапанов, уплотнителей и форсунок в регионе.

Программное обеспечение комплекса должно интегрироваться с платежными терминалами и системами удаленного контроля. 

Удаленный доступ помогает оперативно настраивать циклы в зависимости от сезона. При грамотной настройке всех систем бесконтактный бизнес с большой вероятностью быстрее окупается.


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