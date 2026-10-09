Робомышь, сыр и первые алгоритмы: в Ступине дошкольники освоили программирование

Воспитанники дошкольного отделения «Радуга» школы № 1 в Ступине стали одними из первых, кто «оживил» робомышь. Для них стартовали занятия в рамках «Лаборатории жизненных историй». Ребята из подготовительной группы делали первые шаги в программировании — и уже на первом уроке сумели провести робота по маршруту до «сыра», финальной точки на игровом поле, сообщил REGIONS.

Началось все с вопроса, который обычно задают студентам на лекциях по алгоритмам: как научить робомышь действовать по заданной программе? Теперь ответ на него знают и дошкольники. Перед детьми поставили программируемого робота, и именно от их решений зависело, в каком направлении он отправится.

Сперва ребята разобрались с устройством электронного грызуна: изучили кнопки, корпус и принципы работы. Затем перешли к практике — и робот «ожил».

Фото: [ школа №1 городского округа Ступино ]

Первые маршруты состояли из двух-трех шагов, но вскоре задания усложнились: траектории становились длиннее и запутаннее. Каждый запуск показывал, насколько точно ребенок выстроил последовательность команд и доберется ли мышь до конечной точки.

«Дети работают с алгоритмами осознанно. Они сами задают последовательность действий и сразу видят, сработала она или нет. Это и есть основа программирования», — отмечает педагог.

Отдельно педагоги уделили внимание дисциплине при работе с техникой. Дошкольники учились аккуратно передавать оборудование, не нажимать кнопки без надобности и бережно обращаться с игровым полем. По мнению организаторов, такой подход с ранних лет закладывает культуру обращения с устройствами.

В конце занятия дети обсудили результаты. Часть группы заинтересовалась профессией программиста, другие захотели собрать собственного робота. Курс будет продолжаться: впереди новые маршруты, более сложные траектории и первые самостоятельные проекты.

Ранее сообщалось, что школьникам Подмосковья расскажут про пользу и вред цифровых помощников на «Цифровом ликбезе».