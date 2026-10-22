Москвичи бронируют роботов-гуманоидов на новогодние корпоративы уже в сентябре

Руководитель Григорьев: спрос на аренду человекоподобных роботов вырос втрое

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Столичные компании активно арендуют человекоподобных роботов для мероприятий, а заявки на декабрьские корпоративы начали поступать еще в середине сентября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель компании Gumanoids Григорий Григорьев.

По его словам, декабрь — самый загруженный месяц, однако пик бронирований приходится на ноябрь. В среднем робота заказывают за шесть недель до события, хотя год назад хватало трех. На вторую половину декабря уже забронировано около 40% доступных дат, чаще всего выбирают дни ближе к выходным.

Григорьев отметил, что интерес к аренде гуманоидов заметно вырос: в сентябре прошлого года поступило четыре обращения, а в сентябре этого — уже 17. За девять месяцев 2026 года компания провела 38 аренд против девяти за осень и зиму 2025-го.

Среди необычных заказов он назвал предложения руки и сердца и участие роботов в свадьбах: в ресторане гуманоид вынес коробочку с кольцом, а невеста сначала приняла это за шоу заведения. Трижды за год роботы выносили кольца на свадьбах. Также их арендовали на дни рождения и розыгрыши на работе — например, на планерке в кресле директора сидел робот и зачитывал повестку. В декабре чаще всего просят, чтобы гуманоид в костюме Деда Мороза вручал подарки сотрудникам по списку.

В компании Smiletogo подтвердили рост спроса на роботизированное оборудование. Руководитель отдела маркетинга Михаил Мамзин связал его с расширением ассортимента, в частности с появлением робота-собаки: число заказов в 2026 году выросло примерно на 8–9%. По его мнению, организаторы ценят не столько самого гуманоида, сколько его способность взаимодействовать с гостями — например, робот-художник рисует шаржи, а робот-шахматист предлагает интерактивную игру. В преддверии Нового года наибольшим спросом пользуются глэмботы, интерактивные фотозоны и роботизированные камеры; аренда стоит в среднем от 50 до 100 тыс. рублей за три часа. Мамзин добавил, что на корпоративах гости нередко пытаются напоить робота, поэтому сопровождающий специалист должен вовремя пресекать слишком смелые эксперименты с техникой.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы стали новым способом провести досуг.

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