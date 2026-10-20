Шипы против липучки: какие зимние шины выбрать

Выбор зимних шин зависит не только от марки автомобиля, но и от того, где водитель проводит большую часть холодного сезона. Для поездок по очищенным городским улицам подойдут одни варианты, а для загородных маршрутов с обледенелыми подъемами и нечищеными дорогами могут понадобиться другие. Чем отличаются шипованные шины от фрикционных, которые часто называют «липучкой», и на что обратить внимание перед покупкой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

«Если машина преимущественно ездит по городу, где дороги регулярно чистят и обрабатывают реагентами, стоит присмотреться к качественным фрикционным шинам. Они обычно тише, комфортнее на асфальте и не создают характерного шума шипов. Но многое зависит от конкретной модели: зимняя резина должна сохранять сцепление не только на мокрой дороге, но и на снегу и льду», — объяснил эксперт.

Шипованные шины особенно полезны там, где часто встречается укатанный снег и лед: например, во дворах, на нечищеных дорогах и загородных маршрутах. Металлические шипы помогают улучшить сцепление на обледенелом покрытии, однако не делают автомобиль неуязвимым для заноса и не отменяют необходимости снижать скорость. На мокром и сухом асфальте поведение разных моделей может отличаться, поэтому ориентироваться только на наличие шипов не стоит.

«Если вы регулярно ездите из города на дачу, по загородным трассам и участкам, которые чистят не сразу, шипы могут оказаться практичнее. А вот для тех, кто почти всегда передвигается по очищенным улицам, хорошая фрикционная резина нередко становится более удобным вариантом. Универсального ответа нет: нужно учитывать привычные маршруты, климат и характеристики конкретных шин», — отметил Егоров.

По его словам, перед покупкой стоит проверить маркировку, размер, допустимую нагрузку и рекомендации производителя автомобиля. Важно выбирать именно зимние шины, а не всесезонные модели, не рассчитанные на суровые морозы и гололед. Не менее значимы состояние протектора, возраст резины и давление в колесах: даже дорогие шины не обеспечат должного сцепления, если они изношены или неправильно накачаны.

При этом ни шипы, ни «липучка» не отменяют спокойного стиля вождения. Зимой следует увеличивать дистанцию, избегать резких торможений и маневров, а перед поездкой за город учитывать прогноз погоды и состояние дороги.