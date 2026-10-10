Не успел переобуться — лишился денег: когда летняя резина превращает ДТП в финансовую катастрофу

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Многие водители откладывают замену летней резины до первых заморозков, ориентируясь только на снег или гололед. Однако опасность может появиться раньше: уже при устойчивом похолодании летние шины теряют свои свойства и увеличивают тормозной путь. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем может закончиться такая экономия и влияет ли резина на последствия ДТП.

По словам специалиста, ориентироваться нужно не на конкретную дату в календаре, а на среднесуточную температуру. Летние шины начинают хуже работать, когда воздух стабильно остывает примерно до +5…+7 градусов.

«Летняя резина становится жестче на холоде и уже не обеспечивает те характеристики, которые нужны водителю. Зимняя, наоборот, рассчитана на низкие температуры, а в жару начинает быстрее изнашиваться», — объяснил Славнов.

Опасность летних шин в холодное время года особенно заметна при экстренном торможении. Даже если водитель считает, что держит достаточную дистанцию, машина может остановиться позже, чем он ожидает.

«Человек может ехать с нормальной дистанцией, но при торможении резина не справляется со своими свойствами, автомобиль уходит в юз и происходит столкновение. Формально причиной остается ошибка водителя — он не подготовил машину к сезону, — но если бы стояла подходящая резина, тормозной путь мог быть короче», — отметил автоюрист.

При этом сама по себе летняя резина не лишает водителя страховой выплаты. Если автомобилист признан виновником аварии и у него есть действующий полис ОСАГО, страховая компания все равно должна возместить ущерб пострадавшей стороне в рамках закона.

Однако проблемы могут возникнуть в других ситуациях — например, если нарушение требований к эксплуатации автомобиля станет дополнительным обстоятельством при разбирательстве или споре о виновности. Кроме того, за использование неподходящих шин предусмотрена административная ответственность. По словам эксперта, штраф за такое нарушение составляет ₽500.

Автоюрист советует не ждать первого снега или серьезного похолодания. Безопаснее менять резину тогда, когда температура стабильно держится ниже отметки около +5…+7 градусов: именно в этот момент летние шины начинают терять эффективность, даже если дороги еще кажутся сухими.

Автоэксперт развеял миф о том, что осенью машина начинает расходовать больше бензина из-за похолодания.

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